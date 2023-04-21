По словам надежного инсайдера, полноценный анонс F1 23 состоится "менее чем через неделю" ©

Компания Codemasters выпускает широкий спектр гоночных игр, но единственная серия, в которой она из года в год выпускает новые части - это, конечно же, F1. Традиционно компания выпускает новые ежегодные части F1 в начале лета, и, похоже, что игра этого года тоже не за горами.

Это утверждает известный инсайдер billbil_kun в Twitter, который недавно заявил, что F1 23 будет анонсирована Codemasters и EA "менее чем через неделю", и что она выйдет где-то между 13 и 20 июня, а игроки смогут приобрести стандартное и делюкс издания.

Интересно, что Codemasters также работает над новой игрой WRC, и тот же информатор ранее утверждал, что она тоже будет анонсирована "очень скоро". Насколько близки будут анонсы обеих игр, пока неизвестно, но в любом случае, похоже, Codemasters предстоит провести несколько напряженных недель и месяцев.