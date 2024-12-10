F1 24 - первая игра, официально поддерживающая Intel XeSS 2, но для этого Intel должна выпустить драйверы

Intel сделала ещё один большой толчок в развитии своих графических решений. Выход обновления 1.16 для игры F1 24, предзнаменует первую официальную игру с поддержкой XeSS 2. Апдейт добавил не только новые графические возможности, но и обновления, связанные с завершением 4 сезона.

Intel XeSS 2 включает:

XeSS-SR (Super Resolution): интеллектуальное масштабирование изображения. XeSS-FG (Frame Generation): генерация кадров с использованием ИИ. Xe-LL (Low Latency): снижение задержки ввода.

Патч F1 24 позволяет активировать XeSS 2 на ПК, однако полноценная работа технологии станет доступной только после выхода обновлённых драйверов от Intel. Сейчас технология поддерживается исключительно на видеокартах серий Arc Alchemist и Battlemage, что делает её недоступной для более старого оборудования.

Поддержка Frame Generation и Low Latency обещает значительно повысить частоту кадров и уменьшить задержку, делая геймплей более плавным и отзывчивым. Однако пока остаётся неясным, являются ли эти технологии обязательной частью XeSS 2 или могут быть опциональными для разработчиков.

Также, обновление улучшило графику игры на PlayStation 5 Pro, исправило излишний эффект нагрева двигателя при наблюдении за ИИ и добавило визуальные изменения для трассы в Лас-Вегасе.

Компания Intel подтвердила, что в ближайшее время XeSS 2 появится и в других играх, включая Marvel Rivals. Сообщается, что для активации технологии в играх потребуется лишь небольшое обновление.