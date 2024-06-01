На ПК и консолях состоялся релиз гоночного симулятора EA Sports F1 24

Официальная видеоигра чемпионата FIA Formula One World Championship 2024 года, которая позволяет игрокам погрузиться в мир гонок Формулы-1. Главной особенностью этой части серии является обновлённый режим карьеры, впервые с 2016 года предлагающий новый опыт и возможности.

В режиме карьеры игроки смогут пройти путь от молодого гонщика до легенды автоспорта, соревнуясь на самых престижных трассах мира и борясь за победу в чемпионате. Улучшенная система динамического управления EA SPORTS Dynamic Handling обеспечивает более реалистичное и тактильное взаимодействие с болидом, позволяя игрокам почувствовать себя настоящими пилотами Формулы-1.

Для поклонников конкретных команд и гонщиков F1 24 здесь возможность выступать за любимые коллективы и соревноваться бок о бок с реальными пилотами чемпионата. Игроки смогут примерить на себя роль известных гонщиков, управлять болидами с аутентичным дизайном и ливреями, а также участвовать в дуэлях на трассе.

Помимо классических режимов, F1 24 предлагает новые соревнования и испытания, бросающие вызов навыкам игроков. Среди них — "Challenge Career", особый режим, состоящий из трёх эпизодов, разработанных при участии чемпиона мира FIA Formula One.