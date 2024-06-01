На ПК и консолях состоялся релиз гоночного симулятора EA Sports F1 24

С выходом EA SPORTS F1 24 на мировой рынок игроки получат еще более захватывающую и реалистичную гоночную игру по Формуле 1. Официальная игра по чемпионату мира FIA Formula 1 уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК в EA App, Epic Games Store и Steam.
В обновленной версии режима карьеры игроки могут взять на себя роль нынешнего гонщика Формулы 1 или иконы прошлого, чтобы переписать историю или создать что-то новое. А благодаря новой системе EA SPORTS Dynamic Handling и множеству других функций, повышающих реалистичность игры, включая обновленные трассы, звук прямых трансляций и улучшенные модели гонщиков, игра становится еще более захватывающей.
F1 24 усиливает аутентичность и точность благодаря четырем измененным трассам, включая Сильверстоун и Спа-Франкоршам, реалистичным образцам радиосвязи, улучшенным воссозданиям пилотов и болидов, а также новыми декорациями и многим другим.
Официальные болиды всех 10 команд, участвующих в чемпионате 2024 года, были тщательно воссозданы с использованием подробных данных CAD. Кроме того, гонщики 2024 года выглядят более реалистично благодаря полному рендерингу волос и значительным улучшениям глаз и кожи.
Второй сезон F1 World пополнился новой функцией. В рамках Fanzone игроки могут принять участие в ограниченной по времени лиге, присоединившись к любимой команде и гонщику во время прохождения сезона Podium Pass. Создавая чувство общности, игроки работают над достижением общих целей и соревнуются за очки Fan Points в различных режимах F1 World, а также получат награды для тех, кто займет первое место в таблице лидеров чемпионата.
Кроме того, после запуска игры будет доступно пять бесплатных тематических сезонов, которые позволят фанатам оставаться в центре гоночных событий круглый год.
больше по нелегальным тащусь, хотя сейчас толком нет нормальных, NFS умерла к сожалению, но тоже прикольно, на таких погонять наверное)
умер тут тока твой мозг
Почему?) давай поговорим почему я не прав? или ты мелкий не застал легендарные NFS части?
тоже вышел АБСОЛЮТНО БЕЗ КАКОЙ ЛИБО РЕКЛАМЫ и продажи уже во много раз лучше, чем у помойки хеллблейд2 и тп
Физика болидов просто бомба!!!
Обновленные модели гонщиков эээ