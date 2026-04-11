F1 24 31.05.2024
Продолжается зачистка: DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы для F1 23, F1 24, F1 Manager 2023 и Football Manager 2024

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO продолжает зачистку списка с невзломанными играми с защитой Denuvo: вышло четыре новых гипервизор-взлома.

DenuvOwO выпустили взломы для гоночных симуляторов F1 23 и F1 24, а так же для F1 Manager 2023 и Football Manager 2024. Примечательно, что вся серия F1 теперь взломана: все игры серии с F1 2015 по F1 25 теперь доступны пиратам.

А вот для F1 Manager и Football Manager еще предстоит взломать по одной игре - Football Manager 2022 и F1 Manager 2022.

yariko ookami
Есть ведь хорошие вести. Дерьнувку отправили на корм акулам!

