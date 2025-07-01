Брэд Питт выходит на старт: EA Sports F1 25 получила сценарии по фильму "Формула-1"

Electronic Arts и Codemasters выпустили шесть новых сценариев для EA Sports F1 25, вдохновлённых фильмом «Формула 1» с Брэдом Питтом в главной роли. Сценарии доступны с сегодняшнего дня обладателям Iconic Edition или при покупке набора дополнений отдельно.

Игроки смогут сесть за руль болида вымышленной команды APXGP и пережить напряжённые моменты фильма на легендарных трассах — от Сильверстоуна до Спа-Франкоршам. В сценариях учитываются сложные погодные условия и стратегические решения, а прохождение испытаний открывает эксклюзивный шлем Сонни Хейса — персонажа Питта. Он доступен в режимах F1 World и «Карьера пилота».

До 11 июля в игре можно также сыграть за Сонни Хейса и Джошуа Пирса — обоих героев фильма — в режиме карьеры и «Моя команда», используя форму и структуру APXGP. Их игровые характеристики сопоставимы с настоящими пилотами сезона 2025, влияя на поведение команды и результаты гонок.

По словам креативного директора Гэвина Купера, партнёрство с Apple и Warner Bros. позволило объединить кино и игру в единое интерактивное шоу.