Codemasters показала трейлер DLC 2026 Season Pack для F1 25 с новыми правилами и командами

Разработчики из Codemasters опубликовали свежий трейлер масштабного дополнения 2026 Season Pack для гоночного симулятора F1 25. Видеоролик детально знакомит игроков со всеми ключевыми нововведениями, которые кардинально изменят привычный игровой процесс и перенесут серию в новую эру автоспорта.

Главным контентным новшеством станет появление официальной испанской трассы в Мадриде, созданной специально под регламент 2026 года. Этот городской трек будет полностью интегрирован во все ключевые режимы игры, включая «Карьеру», «Гран-при», «Мою команду» и одиночные заезды на время.

Помимо новой локации, расширение добавит на стартовую решетку две амбициозные команды — Audi и Cadillac, а также обновит составы пилотов. Игровой процесс станет более стратегическим за счет внедрения физики активной аэродинамики и новой механики кратковременного ускорения для обгона.

Релиз масштабного дополнения F1 25: 2026 Season Pack состоится уже 3 июня.