Codemasters улучшит графику в F1 25 на PS5 Pro с помощью технологии PSSR2

Разработчики гоночного симулятора F1 25 анонсировали масштабный графический патч, созданный специально для оптимизации игры под аппаратные возможности PS5 Pro. Изменения вступят в силу 3 июня вместе с релизом крупного дополнения «2026 Season Update». Внедрение технологии PSSR2 позволит существенно поднять планку производительности и четкости картинки на обновленной консоли от Sony.

В блоге PlayStation технический продюсер Сай Ламб подтвердил, что на улучшенной консоли ИИ-апскейлинг преобразит визуальный ряд во всех трех доступных режимах: «Качество», «Производительность» и «Разрешение». Использование обновленной версии ИИ-алгоритма PSSR2 позволит эффективно сглаживать пиксели и устранять графические артефакты, возникающие при масштабировании картинки из более низкого внутреннего разрешения рендеринга.

Напомним, что грядущее DLC официально заменит собой полноценный ежегодный релиз новой части серии от EA Sports. При этом игрокам предоставят весь стандартный сезонный контент: актуальные составы команд, обновленный регламент соревнований и новую городскую трассу в Мадриде.