DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для F1 25: 2026 Season Pack

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для гоночного симулятора F1 25.

Игра уже была взломана ранее, но недавно получила новое крупное обновление с дополнением 2026 Season Pack, которое оставалось невзломанным - теперь это исправлено и пираты могут насладиться новой трассой, составами и другими улучшениями.

Стоит напомнить, что Codemasters решили пропустить выпуск F1 26, поэтому F1 25 с последним обновлением будет актуальна ещё как минимум год.