DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для F1 25: 2026 Season Pack

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для гоночного симулятора F1 25.
Игра уже была взломана ранее, но недавно получила новое крупное обновление с дополнением 2026 Season Pack, которое оставалось невзломанным - теперь это исправлено и пираты могут насладиться новой трассой, составами и другими улучшениями.
Стоит напомнить, что Codemasters решили пропустить выпуск F1 26, поэтому F1 25 с последним обновлением будет актуальна ещё как минимум год.
Отлично, DenuvOwO. Но на текущий момент гонками не увлекаюсь, вкусы поменялись, но хоть ктото оценит. Последний раз, если память не изменяет, играл в F1 примерно в 1990-х годах на 16-битке. В то время я в гоночки помню вдоволь наигрался, и в Марио Андретти Рэйсинг и Топ Геар и Роад Раш и т.п.