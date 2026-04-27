EA показала F1 25 с трассировкой пути на PS5 Pro

PlayStation 5 Pro может получить поддержку полноценной трассировки лучей в играх. Electronic Arts продемонстрировала, что консоль уже способна справляться с этой технологией на достойном уровне.

После обновления инженеры Sony Interactive Entertainment раскрыли возможности улучшенного PSSR 2.0 — он помогает разработчикам находить баланс между качеством изображения и производительностью, сохраняя стабильный FPS. На GDC показали технодемо F1 25 с полной трассировкой пути: игра работала при 30 FPS в базовом разрешении 1080p с апскейлом до 4K.

Без дополнительных оптимизаций производительность держалась примерно на уровне 20 FPS, однако EA использовала технологию EA SEED ORCA, что позволило поднять показатель до 30 FPS. При этом речь идёт не о финальной версии игры, а о демонстрации возможностей железа.

Подробный разбор ожидается от Digital Foundry, но уже сейчас видно, что при дальнейшем развитии таких решений консольная графика может выйти на новый уровень.