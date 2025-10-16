EA сообщила о проведении бесплатных выходных в F1 25

Издательство Electronic Arts сообщило, что в период с 16 по 20 октября гоночная игра EA SPORTS F1 25 станет полностью бесплатной для пользователей PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

По словам EA, игроки получат полный доступ к таким режимам, как Чемпионат мира, Точка торможения и Моя команда 2.0. Акция приурочена к проведению Гран-при США в Остине и посвящена «домашней» гонке Haas F1 Team.

Кроме того, с 15 октября игроки смогут зайти в F1 World, чтобы принять участие в Haas Pro Challenge, попытаться побить время британским гонщиком Олливера Беармана и разблокировать специальную раскраску.

Во время бесплатных выходных игроки получат двойной XP в Podium Pass, а также смогут купить F1 25 со скидкой 30% в цифровых магазинах. Достижения и контент, полученный во время пробного периода, будет сохранен после покупки игры.