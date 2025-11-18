ЧАТ ИГРЫ
F1 25 30.05.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.4 27 оценок

F1 26 не будет - вместо нее выйдет платное дополнение для F1 25

Gruz_ Gruz_

Довольно неожиданно, но в следующем году издательство Electronic Arts не собирается выпускать новую часть своего гоночного симулятора «Формулы-1». Взамен F1 26 планируется выпустить платное дополнение для F1 25.

В платном DLC будут представлены все болиды, гонщики, команды и правила сезона, стартующего 8 марта 2026 года с Гран-при Австралии. По словам американского издателя, такое решение обусловлено желанием полностью переработать франшизу к 2027 году.

«Решение о выпуске премиум-обновления для F1® 25 является частью стратегической перезагрузки франшизы F1®. В 2027 году выйдет совершенно новая игра, в которой все будет выглядеть, ощущаться и играться по-другому, а игрокам будет предложено больше вариантов игрового процесса».

То есть цель F1 27 - предложить игрокам новый опыт, предложив новый подход к игровому процессу.

VIGITAL ART

Давно надо было так. Каждый год изменений минимум.Не успевают видимо.

Вероятно в 27 будет представлен потужный опыт игрового процесса 😎

UneventfulWoodson

100% отвечаю что они решили обновить движок,пора уже последний раз еоо обновляли в 2015ом

