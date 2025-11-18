F1 26 не будет - вместо нее выйдет платное дополнение для F1 25

Довольно неожиданно, но в следующем году издательство Electronic Arts не собирается выпускать новую часть своего гоночного симулятора «Формулы-1». Взамен F1 26 планируется выпустить платное дополнение для F1 25.

В платном DLC будут представлены все болиды, гонщики, команды и правила сезона, стартующего 8 марта 2026 года с Гран-при Австралии. По словам американского издателя, такое решение обусловлено желанием полностью переработать франшизу к 2027 году.

«Решение о выпуске премиум-обновления для F1® 25 является частью стратегической перезагрузки франшизы F1®. В 2027 году выйдет совершенно новая игра, в которой все будет выглядеть, ощущаться и играться по-другому, а игрокам будет предложено больше вариантов игрового процесса».

То есть цель F1 27 - предложить игрокам новый опыт, предложив новый подход к игровому процессу.