F1 26 не будет - вместо нее выйдет платное дополнение для F1 25

Довольно неожиданно, но в следующем году издательство Electronic Arts не собирается выпускать новую часть своего гоночного симулятора «Формулы-1». Взамен F1 26 планируется выпустить платное дополнение для F1 25.
В платном DLC будут представлены все болиды, гонщики, команды и правила сезона, стартующего 8 марта 2026 года с Гран-при Австралии. По словам американского издателя, такое решение обусловлено желанием полностью переработать франшизу к 2027 году.
«Решение о выпуске премиум-обновления для F1® 25 является частью стратегической перезагрузки франшизы F1®. В 2027 году выйдет совершенно новая игра, в которой все будет выглядеть, ощущаться и играться по-другому, а игрокам будет предложено больше вариантов игрового процесса».
То есть цель F1 27 - предложить игрокам новый опыт, предложив новый подход к игровому процессу.
Давно надо было так. Каждый год изменений минимум.Не успевают видимо.
Вероятно в 27 будет представлен потужный опыт игрового процесса 😎
100% отвечаю что они решили обновить движок,пора уже последний раз еоо обновляли в 2015ом