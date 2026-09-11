Гоночный симулятор F1 25 можно бесплатно попробовать в Steam до 14 сентября

На этих выходных F1 25 можно бесплатно опробовать в Steam. Акция продлится до 14 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего доступ к игре без покупки закончится.

В игре представлены режим My Team, сюжетная кампания Braking Point и другие одиночные и сетевые возможности. Бесплатные выходные также позволяют оценить 2026 Season Edition с контентом сезона 2026 года.

После окончания акции F1 25 можно будет приобрести со скидкой 30% за $34,99. Специальная цена действует до 17 сентября.