Гоночный симулятор F1 25 можно бесплатно попробовать в Steam до 14 сентября

На этих выходных F1 25 можно бесплатно опробовать в Steam. Акция продлится до 14 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего доступ к игре без покупки закончится.
В игре представлены режим My Team, сюжетная кампания Braking Point и другие одиночные и сетевые возможности. Бесплатные выходные также позволяют оценить 2026 Season Edition с контентом сезона 2026 года.
После окончания акции F1 25 можно будет приобрести со скидкой 30% за $34,99. Специальная цена действует до 17 сентября.
... не поместилось?..
(начало комментария не поместилось в одну растянутую новость о 3х играх)
Нафиг ты по одному инфоповоду (3 бесплатные игры в Steam) сделал три отдельные новости, дурик?
По-моему, ты врёшь.