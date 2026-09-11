ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
F1 25 30.05.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.9 50 оценок

Гоночный симулятор F1 25 можно бесплатно попробовать в Steam до 14 сентября

IKarasik IKarasik

На этих выходных F1 25 можно бесплатно опробовать в Steam. Акция продлится до 14 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего доступ к игре без покупки закончится.

В игре представлены режим My Team, сюжетная кампания Braking Point и другие одиночные и сетевые возможности. Бесплатные выходные также позволяют оценить 2026 Season Edition с контентом сезона 2026 года.

После окончания акции F1 25 можно будет приобрести со скидкой 30% за $34,99. Специальная цена действует до 17 сентября.

Раздачи и скидки 2
8
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
ЕвМи

... не поместилось?..

(начало комментария не поместилось в одну растянутую новость о 3х играх)

1
Footmob

Нафиг ты по одному инфоповоду (3 бесплатные игры в Steam) сделал три отдельные новости, дурик?

1
Nick1906

По-моему, ты врёшь.