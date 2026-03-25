F1 25 30.05.2025
Группа DenuvOwO выпустила обход защиты Denuvo в F1 25 с помощью гипервизора

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo в гоночном симуляторе F1 25.

DenuvOwO взломали последнюю версию игры 1.18, а сам взлом соответствует последним стандартам безопасности для гипервизор-взломов. F1 25 оставалась невзломанной меньше года.

Примечательно, что ранее стало известно о том, что франшиза пропустит F1 26 - вместо неё было решено выпустить крупное дополнение. Таким образом, поклонники F1 теперь получили взлом для игры, которая будет актуальна до 2027 года включительно.

сегодня вроде это все будет (crimson desert 1.03. остальное пофиг).

