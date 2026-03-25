Группа DenuvOwO выпустила обход защиты Denuvo в F1 25 с помощью гипервизора

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo в гоночном симуляторе F1 25.
DenuvOwO взломали последнюю версию игры 1.18, а сам взлом соответствует последним стандартам безопасности для гипервизор-взломов. F1 25 оставалась невзломанной меньше года.
Примечательно, что ранее стало известно о том, что франшиза пропустит F1 26 - вместо неё было решено выпустить крупное дополнение. Таким образом, поклонники F1 теперь получили взлом для игры, которая будет актуальна до 2027 года включительно.
