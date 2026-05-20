F1 25 30.05.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.1 41 оценка

Появились подробности дополнения 2026 Season Pack для игры F1 25

Pavel Rally Pavel Rally

Платное дополнение 2026 Season Pack официально выходит 3 июня 2026 года. Компания Electronic Arts приняла стратегическое решение отказаться от выпуска отдельной игры F1 26, заменив её масштабным премиальным расширением для текущей F1 25, в то время как следующая полноценная часть F1 27 выйдет только в 2027 году. Подробности дополнения:

Две новые команды. На стартовую решетку выходят Audi (заменившая Sauber, с гонщиками Габриэлом Бортолето и Нико Хюлькенбергом) и американский гигант Cadillac (с Валттери Боттасом и Серхио Пересом). В режиме My Team ваша собственная команда станет 12-й по счету.

Новая трасса. В игру добавлен уличный автодром MADRING в Мадриде протяженностью 5.4 км (22 поворота). Опробовать её можно только на болидах 2026 года.

Новый регламент и физика машин. Болиды стали легче, компактнее и отзывчивее в управлении. Появилась активная аэродинамика с возможностью динамически настраивать переднее и заднее антикрылья во время гонки.

Режим Overtake Mode. В соответствии с реальными правилами, классическая система DRS заменена на тактический режим обгона, который даёт кратковременный мощный буст гибридной силовой установки (~500 л.с.) при близком преследовании соперника.

Обновленные составы. Дополнение включает актуальные переходы пилотов: например, Исак Хаджар становится напарником Макса Ферстаппена в Red Bull, а Арвид Линдблад дебютирует в Racing Bulls. На обложке DLC красуются Льюис Хэмилтон (в Ferrari), Бортолето и Боттас.

Контент «Формулы-2». Позднее в течение года дополнение также получит бесплатное обновление с сезоном F2 2026.

Дополнение будет доступно для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S цена для владельцев базовой F1 25 — $24.99 на PC и $29.99 на консолях.

