Появились подробности дополнения 2026 Season Pack для игры F1 25

Платное дополнение 2026 Season Pack официально выходит 3 июня 2026 года. Компания Electronic Arts приняла стратегическое решение отказаться от выпуска отдельной игры F1 26, заменив её масштабным премиальным расширением для текущей F1 25, в то время как следующая полноценная часть F1 27 выйдет только в 2027 году. Подробности дополнения:

Две новые команды. На стартовую решетку выходят Audi (заменившая Sauber, с гонщиками Габриэлом Бортолето и Нико Хюлькенбергом) и американский гигант Cadillac (с Валттери Боттасом и Серхио Пересом). В режиме My Team ваша собственная команда станет 12-й по счету.

Новая трасса. В игру добавлен уличный автодром MADRING в Мадриде протяженностью 5.4 км (22 поворота). Опробовать её можно только на болидах 2026 года.

Новый регламент и физика машин. Болиды стали легче, компактнее и отзывчивее в управлении. Появилась активная аэродинамика с возможностью динамически настраивать переднее и заднее антикрылья во время гонки.

Режим Overtake Mode. В соответствии с реальными правилами, классическая система DRS заменена на тактический режим обгона, который даёт кратковременный мощный буст гибридной силовой установки (~500 л.с.) при близком преследовании соперника.

Обновленные составы. Дополнение включает актуальные переходы пилотов: например, Исак Хаджар становится напарником Макса Ферстаппена в Red Bull, а Арвид Линдблад дебютирует в Racing Bulls. На обложке DLC красуются Льюис Хэмилтон (в Ferrari), Бортолето и Боттас.

Контент «Формулы-2». Позднее в течение года дополнение также получит бесплатное обновление с сезоном F2 2026.

Дополнение будет доступно для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S цена для владельцев базовой F1 25 — $24.99 на PC и $29.99 на консолях.