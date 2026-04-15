F1 Manager 2022, Judgment и Final Fantasy XV - Windows Edition получили способы обхода Denuvo с помощью гипервизора

Для таких игр как F1 Manager 2022, Judgment и Final Fantasy XV - Windows Edition вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.
F1 Manager 2022 предлагает возможность возглавить одну из команд «Формулы-1» и привести её к победе в чемпионате, управляя всеми аспектами гоночного коллектива. Игрок берёт на себя роль руководителя команды «Формулы-1». В его обязанности входит широкий спектр задач как во время гоночного уикенда, так и в промежутках между Гран-при. Необходимо подбирать оптимальный состав гонщиков и инженеров, разрабатывать и внедрять обновления для болида, следить за бюджетом команды и развитием персонала. Грамотное распределение ресурсов и правильные кадровые решения — залог успеха в долгосрочной перспективе. Игра получила свой первый обход защиты при помощи гипервизора.
Judgment - Мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами. Ранее игра уже была взломана Empress.
В Final Fantasy XV представлен открытый и почти бесшовный мир, где игрок может свободно исследовать локации без постоянных загрузок. Путешествия между зонами иногда сопровождаются короткими подгрузками, но переходы сделаны максимально незаметными. Боевая система проходит в реальном времени, а столкновения с врагами происходят прямо в открытом мире, включая неожиданные встречи с монстрами.
Интересным остаётся тот факт, что Final Fantasy XV: Windows Edition была взломана до официального релиза в марте 2018 года. Взлом стал возможен благодаря утечке незащищенной демо-версии (Benchmark), из которой хакеры извлекли файлы игры, обойдя защиту Denuvo за 3-4 дня до выхода.
Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.
Уточню:
Judgment взломали, ибо кривой кряк от Empress у некоторых вылетал + не работал на Windows 11 24H2 + вышли обновления для игры.
Final Fantasy XV взломали, ибо в версии от CODEX были постоянные статтеры, при этом последнее обновление было не взломано.
"Финалку" 15-ю раньше никто и не взламывал: просто тогда оказалось, что .exe-шник от демо-версии подошел к версии релизной, вот и весь "обход" защиты. Но в итоге это привело к тому, что работала только самая первая (релизная) версия - без каких-либо обновлений и сюжетного DLC важного. А без обновлений игра дико глючная (кажется, будто это не так, но только пока свежую версию не попробуешь). Без патчей у игры серьезные проблемы с утечками памяти. Версия в MS Store (если брать лицензию) так и осталась самой стабильной, поскольку там своеобразная структура приложений и их установки. Плюс в версию из MS Store Denuvo не добавляли. Я покупал в свое время и версию из MS Store и из Steam: в первом случае игра работает лучше. Но с патчами и Steam-версия стала +- такой же.
А Denuvo из игры официально уже едва ли уберут: Square Enix не приходится за нее платить, т.к. в то время Denuvo работала не по подписке, а в формате единовременной оплаты. Так что "Скворечникам" нет смысла ее убирать - денег же не просит... Так и в Metal Gear Solid V в свое время Denuvo осталась - никто и не думает ее убирать оттуда, хоть игра и стоит дешево относительно. А хотелось бы увидеть эти игры в том же GOG'e, чтобы можно было купить один раз, скачать установщики куда-нибудь на диск, и держать до "темных времен" (а то с "нашими блокираторами" скоро, чувствую, едва ли получится игры скачивать, даже купленные... У Стима пока хоть загрузочные серверы есть Москва / СПб, но надолго ли, и не "устареют" ли и они - не очень ясно, увы...)
