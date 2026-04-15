F1 Manager 2022, Judgment и Final Fantasy XV - Windows Edition получили способы обхода Denuvo с помощью гипервизора

Для таких игр как F1 Manager 2022, Judgment и Final Fantasy XV - Windows Edition вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

F1 Manager 2022 предлагает возможность возглавить одну из команд «Формулы-1» и привести её к победе в чемпионате, управляя всеми аспектами гоночного коллектива. Игрок берёт на себя роль руководителя команды «Формулы-1». В его обязанности входит широкий спектр задач как во время гоночного уикенда, так и в промежутках между Гран-при. Необходимо подбирать оптимальный состав гонщиков и инженеров, разрабатывать и внедрять обновления для болида, следить за бюджетом команды и развитием персонала. Грамотное распределение ресурсов и правильные кадровые решения — залог успеха в долгосрочной перспективе. Игра получила свой первый обход защиты при помощи гипервизора.

Judgment - Мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами. Ранее игра уже была взломана Empress.

В Final Fantasy XV представлен открытый и почти бесшовный мир, где игрок может свободно исследовать локации без постоянных загрузок. Путешествия между зонами иногда сопровождаются короткими подгрузками, но переходы сделаны максимально незаметными. Боевая система проходит в реальном времени, а столкновения с врагами происходят прямо в открытом мире, включая неожиданные встречи с монстрами.

Интересным остаётся тот факт, что Final Fantasy XV: Windows Edition была взломана до официального релиза в марте 2018 года. Взлом стал возможен благодаря утечке незащищенной демо-версии (Benchmark), из которой хакеры извлекли файлы игры, обойдя защиту Denuvo за 3-4 дня до выхода.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.