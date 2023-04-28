F1 Manager 2023 в разработке, несмотря на то, что предыдущая игра провалилась из-за "чувствительности игроков к цене" ©

F1 Manager 2022 потерпел финансовую неудачу. Несмотря на это, студия Frontier Developments, ответственная за проект, не намерена опускать руки. Компания только что анонсировала продолжение в виде F1 Manager 2023.



Игра выйдет на ПК и консолях Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5. Версия для ПК будет продаваться в Steam и Epic Games Store.

В игре вы сможете управлять командой как в Формуле 1, так и в Формуле 2 и 3.

На этом доступная информация заканчивается. Однако в скором времени появятся более конкретные детали и первые кадры игрового процесса.

F1 Manager 2022 вышла в августе прошлого года на ПК и консолях Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, и игра была тепло принята СМИ, получив средний рейтинг 78%, согласно OpenCritic. Геймеры были более критичны, жалуясь в основном на технические проблемы и отсутствие многих необходимых функций, таких как мультиплеер и возможность создания собственных команд.



Игра продалась ниже ожиданий, что разработчики объяснили, среди прочего, "повышенной чувствительностью игроков к цене игры в период ухудшения экономических условий". Неудовлетворительные результаты заставили разработчиков отказаться от интенсивного развития игры. Первоначально в пресс-релизе даже говорилось о полном прекращении работы над обновлениями, но затем разработчики объяснили, что у них нет планов только на крупные патчи с новым контентом. Неясно, было ли это просто недопонимание или разработчикам пришлось изменить свою стратегию после негативной реакции игроков.