Новый трейлер F1 Manager 2023 демонстрирует значительное повышение реализма на трассе ©

Вышел новый трейлер F1 Manager 2023, демонстрирующий, как команда разработчиков работает над тем, чтобы сделать гоночные действия еще более реалистичными, чем раньше. Новый ролик входит в серию Feature Focus и называется просто "Симуляция гонок", давая представление о том, как изменилась механика для повышения реалистичности гонок.

При анонсе F1 Manager 2023 разработчик Frontier обещал более глубокие системы управления в игре, и новый видеоролик Feature Focus показывает, как это стремление к реализму проявляется на трассе. В видеоролике Frontier говорит, что аутентичность является "сердцем" F1 Manager 2023, поэтому в этом году студия сделала "еще один шаг вперед" в области реализма.

Во-первых, гонщики теперь будут двигаться по разным гоночным трассам в зависимости от того, как вы их проинструктируете: например, более агрессивные водители будут прокладывать более рискованные маршруты на поворотах. Если же вы попросите их поберечь шины, то они будут ехать по более безопасным трассам, но, скорее всего, медленнее.

Частота столкновений колес с колесами была увеличена, и теперь у автомобилей больше возможностей столкнуться во время гонок. Frontier обещает "более широкое разнообразие инцидентов на каждой трассе", что позволит сделать игру F1 Manager более боевой и менее пассивной.

Аварии теперь более реалистичны и динамичны, а способы восстановления водителей после аварий также будут более быстрыми и плавными. Новая система "уверенности водителя" определяет поведение гонщика: если она высока, он может совершать более полезные маневры, а если низка, то стоит сдержаться и не поручать ему ничего резкого.

ИИ соперников также был улучшен: оппоненты стали больше рисковать, чтобы обогнать и доминировать над соперниками. Однако это может привести к тому, что соперники будут допускать ошибки, которые необходимо будет использовать для достижения победы. Одним словом, в этом году игра F1 Manager 2023 станет самой реалистичной.

F1 Manager 2023 выйдет на PC, PlayStation и Xbox 31 июля.