Первый тизер-трейлер и подробности симулятора менеджера F1 Manager 23 ©

Компания Frontier Developments официально анонсировала F1 Manager 2023, опубликовав трейлер, подробности и время выхода: новое издание игры появится этим летом на PC, PlayStation и Xbox.

С двадцатью тремя гонками, шестью событиями спринта, новыми машинами, новыми гонщиками, новыми задачами и новыми трассами, включая городскую трассу Лас-Вегаса, F1 Manager 2023 стремится перевернуть представление о франшизе после неудачи F1 Manager 2022, обогатив и улучшив игровой опыт множеством способов.

Мы получим полный контроль над командой Формулы-1, расширенные возможности управления, захватывающие гонки, симулятивный геймплей и совершенно новый режим, в котором мы сможем переписать некоторые ключевые моменты последнего официального сезона.

Мы начнем свою карьеру в качестве менеджера, решившего сделать себе имя в этой среде, и сможем управлять всеми аспектами бизнеса, от персонала до разработки автомобилей, от завода до ям, вплоть до стартовой решетки и непосредственного участия в гоночном уик-энде.

"Примите непосредственное участие в гоночном уик-энде. Сопровождайте своих гонщиков на различных этапах, от свободной практики до квалификации, совершенствуйте стратегию перед днем гонки. Каждое решение - это ваша ответственность. Каждая ошибка - это ваша ответственность", - говорится в официальном описании.