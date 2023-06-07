Симулятор менеджера F1 Manager 2023 выйдет 31 июля ©

F1 Manager 2023 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Epic Games Store 31 июля, объявила Frontier Developments.

Стоимость игры составит $54,99 за стандартное издание и $64,99 за Deluxe Edition. Последнее включает в себя четыре дня раннего доступа с 27 июля и эксклюзивный "Пакет сценариев". Предварительный заказ обоих изданий включает три эксклюзивных момента гонки, в том числе один для новой трассы Las Vegas Strip Circuit.

Напряженный мир Формулы 1 оживает в новом сезоне F1 Manager 2023. 23 гонки, шесть спринтов Формулы-1, новые автомобили, новые трассы, включая уличную трассу в Лас-Вегасе, новые гонщики, новые вызовы... Ваше наследие начинается здесь.

F1 Manager 2023 дает вам непревзойденный контроль над выбранной командой Формулы-1, богатые и подробные возможности управления, изысканное гоночное зрелище, более глубокая аутентичность и совершенно новый режим, позволяющий переписать сезон на ваших условиях. Управляйте каждым решением и станьте лучшей командой на трассе в официальном сезоне Формулы-1 2023 года и в последующие годы.