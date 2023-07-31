Симулятор менеджера Формулы-1 F1 Manager 2023 вышел для ПК и консолей ©

Frontier Developments сообщила о выходе в F1 Manager 2023, следующем выпуске официально лицензированной серии управленческих симуляторов Formula 1, которая уже доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

В F1 Manager 2023 игроки могут вести свою команду к славе на протяжении десятилетий карьеры или участвовать в сценариях одиночных гонок, созданных на основе реальных данных F1 в совершенно новом режиме Race Replay. Руководители команд будут нести ответственность за каждый аспект развития своей команды, начиная с первого дня на заводе и заканчивая точными командами, передаваемыми их звездной паре гонщиков. На трассе действие ускоряется благодаря потрясающим визуальным эффектам в стиле вещания и иммерсивному командному радио, оживляющему каждый момент драмы.