Состоялся релиз F1 Manager 2024 - игра доступна на всех основных платформах

Любителям автоспорта и менеджмента пора готовить виртуальные гоночные костюмы: F1 Manager 24 от британского издательства Frontier Developments наконец-то увидел свет. Игра, позволяющая почувствовать себя руководителем команды «Формулы 1», теперь доступна на широком спектре платформ, включая ПК, консоли Xbox и PlayStation обоих поколений, а также Nintendo Switch.

Разработчики отметили выход игры, представив релизный трейлер, который даёт представление о том, что ждет игроков за рулем менеджмента гоночной команды. И, судя по первым отзывам в Steam, фанаты остались довольны: игра получила преимущественно положительные оценки.

F1 Manager 24 предлагает игрокам богатый выбор: можно встать у руля одной из 10 существующих команд или же с нуля создать собственную, воплотив своё видение идеальной гоночной конюшни. При этом игра радует актуальностью — в ней представлен полный состав пилотов и персонала на 2024 год, включая подающих надежды гонщиков из академий команд.