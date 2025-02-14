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F1 Manager 2024 23.07.2024
Стратегия, Симулятор, Менеджер
5.4 16 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача симулятора менеджера F1 Manager 2024

butcher69
Новости

В Epic Games Store (EGS) стартовала раздача игры F1 Manager 2024, симулятора, где игроки становятся менеджерами команды в мире Формулы-1. В игре необходимо развивать команду, учитывать характеристики специалистов, прорабатывать стратегии и помогать гонщикам добиваться успеха на трассах.

Игра получила положительные отзывы: 81 балл из 100 на Metacritic и 75% положительных оценок от пользователей Steam. Однако стоит отметить, что F1 Manager 2024 недоступен для российских аккаунтов.

Кроме того, EGS раздает набор косметических предметов для Apex Legends, который также не доступен в России. Обе акции продлятся до 20 февраля, после чего в следующий раз будет бесплатно доступна игра World War Z.

9
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
SoRaS3

Здорово.

0
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Там ещё скины на апекс раздают, их купить вродебы вообще не представляется возможным. Чисто раздача

0
BewitchingBaron

В России не доступно - ну и фу, ну и не хотелось.

0
martin32

кто хотел, тот забрал. продолжай фукать или пукать.

0
XzedX888

Ну а что мы хотели, если

так... Не Е̶б̶а̶н̶и̶з̶м̶ дурость разве? Она 100%

-1
BewitchingBaron XzedX888

ну да, но на торренте такой проблемы нет.

Сами себе в кашу насрали - вместо того, что бы заработать на продажах игры получают убытки от того, что отказались от продажи и её качают все желающие и без них.

-1
BewitchingBaron martin32

не считаю нужным плясать с бубном если это не доступно простым способом.

-1
martin32 BewitchingBaron

за свои бабки я плясать не буду, а на халяву подключить впн и забрать мне не сложно.

0
Пользователь ВКонтакте

Никогда не понимал игр с менеджментом... // Александр Королёв

-3
iggr-rock

Жаль что не у нас

-3
XzedX888

Так у нас доку́менты не той страны, что ж можно в этом случае хотеть...

0
Ahnx

Для кого новость?

И эта паршивая игра мне и даром не нужна. К чему оповещать о "бесплатных раздачах", заблокированных в России, если всё это фуфло можно легко взять на любом торрент-трекере?

-7
Traha_Global

Тише тише успокойся. Нервы то не железные корвалолчику вот выпей.

5
Maksikrus

С впн доступно

6
kotasha

Ну давай бери особенно что игры бывают раздают с денувой удачи найти на торренте.

2
reactivity

траву иди потрогай

0
martin32 Traha_Global

эй, врач неврипитолог! корвалол сердечные капли. ты бы ему еще пургену выписал. )))

-1