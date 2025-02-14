В Epic Games Store стартовала раздача симулятора менеджера F1 Manager 2024

В Epic Games Store (EGS) стартовала раздача игры F1 Manager 2024, симулятора, где игроки становятся менеджерами команды в мире Формулы-1. В игре необходимо развивать команду, учитывать характеристики специалистов, прорабатывать стратегии и помогать гонщикам добиваться успеха на трассах.

Игра получила положительные отзывы: 81 балл из 100 на Metacritic и 75% положительных оценок от пользователей Steam. Однако стоит отметить, что F1 Manager 2024 недоступен для российских аккаунтов.

Кроме того, EGS раздает набор косметических предметов для Apex Legends, который также не доступен в России. Обе акции продлятся до 20 февраля, после чего в следующий раз будет бесплатно доступна игра World War Z.