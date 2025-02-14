В Epic Games Store стартовала раздача симулятора менеджера F1 Manager 2024

В Epic Games Store (EGS) стартовала раздача игры F1 Manager 2024, симулятора, где игроки становятся менеджерами команды в мире Формулы-1. В игре необходимо развивать команду, учитывать характеристики специалистов, прорабатывать стратегии и помогать гонщикам добиваться успеха на трассах.
Игра получила положительные отзывы: 81 балл из 100 на Metacritic и 75% положительных оценок от пользователей Steam. Однако стоит отметить, что F1 Manager 2024 недоступен для российских аккаунтов.
Кроме того, EGS раздает набор косметических предметов для Apex Legends, который также не доступен в России. Обе акции продлятся до 20 февраля, после чего в следующий раз будет бесплатно доступна игра World War Z.
Здорово.
Там ещё скины на апекс раздают, их купить вродебы вообще не представляется возможным. Чисто раздача
В России не доступно - ну и фу, ну и не хотелось.
кто хотел, тот забрал. продолжай фукать или пукать.
Ну а что мы хотели, если
так... Не Е̶б̶а̶н̶и̶з̶м̶ дурость разве? Она 100%
ну да, но на торренте такой проблемы нет.
Сами себе в кашу насрали - вместо того, что бы заработать на продажах игры получают убытки от того, что отказались от продажи и её качают все желающие и без них.
не считаю нужным плясать с бубном если это не доступно простым способом.
за свои бабки я плясать не буду, а на халяву подключить впн и забрать мне не сложно.
Никогда не понимал игр с менеджментом... // Александр Королёв
Жаль что не у нас
Так у нас доку́менты не той страны, что ж можно в этом случае хотеть...
Для кого новость?
И эта паршивая игра мне и даром не нужна. К чему оповещать о "бесплатных раздачах", заблокированных в России, если всё это фуфло можно легко взять на любом торрент-трекере?
Тише тише успокойся. Нервы то не железные корвалолчику вот выпей.
С впн доступно
Ну давай бери особенно что игры бывают раздают с денувой удачи найти на торренте.
траву иди потрогай
эй, врач неврипитолог! корвалол сердечные капли. ты бы ему еще пургену выписал. )))