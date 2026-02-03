Ремастер авиасимулятора F-22: Air Dominance Fighter выйдет 17 февраля

Реальный проект золотой эры боевых авиасимуляторов 1990-х годов готовится к новому взлету. F-22: Air Dominance Fighter, первоначально разработанная Digital Image Design, скоро выйдет в Steam, издателем выступит MicroProse — компания, чье имя стало синонимом одних из самых уважаемых и влиятельных авиасимуляторов для ПК.
Ключевые особенности игры
- Редкий баланс между доступностью и аутентичностью: F-22: Air Dominance Fighter позволяет игрокам управлять одним из самых передовых реактивных истребителей, когда-либо созданных.
- Управление кабиной пилота и командование воздушной войной: Игра предлагает не только возможность управления кабиной пилота, но и командование воздушной войной в качестве оператора AWACS.
- Обширный театр военных действий: Действие игры разворачивается на обширном, богатом целями театре военных действий в Красном море, с более 90 миссиями в семи кампаниях.
- Реализм и погружение: Тщательно смоделированная авионика, радар и динамика полета обеспечивают убедительное ощущение реализма, а интуитивно понятное управление позволяет игрокам сразу же погрузиться в действие.
Современные улучшения
- Отслеживание положения головы по шести степеням свободы (6DoF): Значительно улучшает обзорность кабины и погружение в происходящее.
- Гибкие возможности визуального представления: От аутентичных ретро-разрешений 320×200 до четкого, сглаженного 4K Ultra HD.
- Новые достижения: 17 достижений, призванных поощрять экспериментирование и мастерство, добавляют игре новые возможности для повторного прохождения даже для опытных пилотов.
- Поддержка модификаций: Доступ к контенту, созданному сообществом, и уже привлечение известных моддеров.
- Улучшения и исправления: Почти 100 улучшений и исправлений по сравнению с оригинальным релизом 1997 года, обеспечивающих плавную игру на современных системах.
Наследие и влияние
F-22: Air Dominance Fighter, выпущенная в 1997 году, была знаковым авиасимулятором, который раздвинул границы возможного в жанре. Игра представила ряд инноваций, включая модель полета с шестью степенями свободы, командование боем с борта самолета AWACS, усовершенствованные системы воздушного боя с использованием искусственного интеллекта и реалистичную авионику.
F-22: Air Dominance Fighter скоро появится в Steam, продолжая наследие, определяемое техническими амбициями, продуманным дизайном и уважением к игроку.
Увидел новость как только вышел из msfs 2024...ноу спс
ADF отличный был авиасим ч свое время! Молодцы Microprose! Они бы еще EF2000 переиздали с улучшенной графикой - вот это дело было бы!