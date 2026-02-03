Ремастер авиасимулятора F-22: Air Dominance Fighter выйдет 17 февраля

Реальный проект золотой эры боевых авиасимуляторов 1990-х годов готовится к новому взлету. F-22: Air Dominance Fighter, первоначально разработанная Digital Image Design, скоро выйдет в Steam, издателем выступит MicroProse — компания, чье имя стало синонимом одних из самых уважаемых и влиятельных авиасимуляторов для ПК.

Ключевые особенности игры

Редкий баланс между доступностью и аутентичностью : F-22: Air Dominance Fighter позволяет игрокам управлять одним из самых передовых реактивных истребителей, когда-либо созданных.

: F-22: Air Dominance Fighter позволяет игрокам управлять одним из самых передовых реактивных истребителей, когда-либо созданных. Управление кабиной пилота и командование воздушной войной : Игра предлагает не только возможность управления кабиной пилота, но и командование воздушной войной в качестве оператора AWACS.

: Игра предлагает не только возможность управления кабиной пилота, но и командование воздушной войной в качестве оператора AWACS. Обширный театр военных действий : Действие игры разворачивается на обширном, богатом целями театре военных действий в Красном море, с более 90 миссиями в семи кампаниях.

: Действие игры разворачивается на обширном, богатом целями театре военных действий в Красном море, с более 90 миссиями в семи кампаниях. Реализм и погружение: Тщательно смоделированная авионика, радар и динамика полета обеспечивают убедительное ощущение реализма, а интуитивно понятное управление позволяет игрокам сразу же погрузиться в действие.

Современные улучшения

Отслеживание положения головы по шести степеням свободы (6DoF) : Значительно улучшает обзорность кабины и погружение в происходящее.

: Значительно улучшает обзорность кабины и погружение в происходящее. Гибкие возможности визуального представления : От аутентичных ретро-разрешений 320×200 до четкого, сглаженного 4K Ultra HD.

: От аутентичных ретро-разрешений 320×200 до четкого, сглаженного 4K Ultra HD. Новые достижения : 17 достижений, призванных поощрять экспериментирование и мастерство, добавляют игре новые возможности для повторного прохождения даже для опытных пилотов.

: 17 достижений, призванных поощрять экспериментирование и мастерство, добавляют игре новые возможности для повторного прохождения даже для опытных пилотов. Поддержка модификаций : Доступ к контенту, созданному сообществом, и уже привлечение известных моддеров.

: Доступ к контенту, созданному сообществом, и уже привлечение известных моддеров. Улучшения и исправления: Почти 100 улучшений и исправлений по сравнению с оригинальным релизом 1997 года, обеспечивающих плавную игру на современных системах.

Наследие и влияние

F-22: Air Dominance Fighter, выпущенная в 1997 году, была знаковым авиасимулятором, который раздвинул границы возможного в жанре. Игра представила ряд инноваций, включая модель полета с шестью степенями свободы, командование боем с борта самолета AWACS, усовершенствованные системы воздушного боя с использованием искусственного интеллекта и реалистичную авионику.

F-22: Air Dominance Fighter скоро появится в Steam, продолжая наследие, определяемое техническими амбициями, продуманным дизайном и уважением к игроку.