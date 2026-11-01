Благодаря стараниям энтузиастов Fable 2 получит улучшенную графику, поддержку модов и увеличенную частоту кадров

Если вы любите Fable 2, то наверняка слышали, что недавно игра стала доступна на ПК благодаря проекту рекомпиляции (Fable 2 Recomp). Однако этот перенос не избавил её от плохой производительности, вылетов, багов и других технических огрехов.

В начале августа у группы энтузиастов появилась идея использовать движок Godot для улучшения вывода графики и звука в Fable 2 Recomp, однако это не избавляло игру от всех существующих проблем. Вскоре команда пришла к более радикальному решению — попробовать перенести на движок Godot абсолютно всю Fable 2.

Разработчики, грубо говоря, решили портировать Fable 2 Recomp на новый движок по принципу работы ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion. Проект задействует оригинальные файлы игры, но за вывод картинки будет отвечать движок Godot. Благодаря такому подходу Fable 2 получит не только стабильную частоту кадров, но и улучшенный графический вид, полноценную поддержку модов, рабочий кооператив и множество других нововведений.

Мы действительно не думали, что эта безумная идея сработает. А потом не могли поверить — и до сих пор не верим, — что всё работает настолько хорошо и оказалось настолько "просто", — говорится в сообщении.

За прошедший месяц команда разработки успешно перенесла и восстановила существенную часть игрового контента, подкрепив свои успехи демонстрацией новых скриншотов. Команда отмечает, что работа после перехода на новую архитектуру идет значительно быстрее, чем ожидалось.

Сейчас разработчики проводят шестой этап открытого бета-тестирования. Они просят пользователей помочь в поиске ошибок, чтобы сделать проект максимально стабильным. Присоединиться к тестированию можно через Discord-сообщество Fable 2 Remake. Сроки релиза пока не объявлены, так как проект находится на ранней стадии разработки.