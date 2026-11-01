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Fable 2 21.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.8 728 оценок

Благодаря стараниям энтузиастов Fable 2 получит улучшенную графику, поддержку модов и увеличенную частоту кадров

Solstice Solstice

Если вы любите Fable 2, то наверняка слышали, что недавно игра стала доступна на ПК благодаря проекту рекомпиляции (Fable 2 Recomp). Однако этот перенос не избавил её от плохой производительности, вылетов, багов и других технических огрехов.

В начале августа у группы энтузиастов появилась идея использовать движок Godot для улучшения вывода графики и звука в Fable 2 Recomp, однако это не избавляло игру от всех существующих проблем. Вскоре команда пришла к более радикальному решению — попробовать перенести на движок Godot абсолютно всю Fable 2.

Разработчики, грубо говоря, решили портировать Fable 2 Recomp на новый движок по принципу работы ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion. Проект задействует оригинальные файлы игры, но за вывод картинки будет отвечать движок Godot. Благодаря такому подходу Fable 2 получит не только стабильную частоту кадров, но и улучшенный графический вид, полноценную поддержку модов, рабочий кооператив и множество других нововведений.

Мы действительно не думали, что эта безумная идея сработает. А потом не могли поверить — и до сих пор не верим, — что всё работает настолько хорошо и оказалось настолько "просто", — говорится в сообщении.

За прошедший месяц команда разработки успешно перенесла и восстановила существенную часть игрового контента, подкрепив свои успехи демонстрацией новых скриншотов. Команда отмечает, что работа после перехода на новую архитектуру идет значительно быстрее, чем ожидалось.

+ ещё 4 картинки

Сейчас разработчики проводят шестой этап открытого бета-тестирования. Они просят пользователей помочь в поиске ошибок, чтобы сделать проект максимально стабильным. Присоединиться к тестированию можно через Discord-сообщество Fable 2 Remake. Сроки релиза пока не объявлены, так как проект находится на ранней стадии разработки.

ПК 47
39
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Aellierenn

Благодаря стараниям нейросетей, так и писали бы. Лицемеры.

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