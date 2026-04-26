The Legend of Zelda и World of Warcraft вдохновили систему без смерти в Fable 2

Необычная механика «бессмертия» в Fable II появилась не случайно — на неё напрямую повлияли другие культовые игры, в которые в то время играли авторы проекта.

В классической RPG от Lionhead герой не умирает в привычном смысле: при обнулении здоровья персонаж просто поднимается, получая шрамы, но без перезагрузки и потери прогресса. Такой подход даже сегодня выглядит нестандартно, а в эпоху Xbox 360, когда индустрию заполняли хардкорные шутеры и сложные RPG, он и вовсе выбивался из общей тенденции.

Как вспоминают разработчики, идея зародилась во время обсуждений, вдохновлённых The Legend of Zelda. Создатели заметили, что в этих играх смерть не воспринимается как серьёзное наказание, и решили пойти ещё дальше — полностью убрать её как элемент, прерывающий игровой процесс.

Дополнительное влияние оказала и World of Warcraft, где используется система возрождения. Команда даже рассматривала более радикальные варианты, вроде переселения игрока в тела других персонажей после гибели, но в итоге отказалась от них, чтобы не снижать динамику сражений.

По словам Питера Молиньё, ключевой целью было сделать игру более непрерывной и увлекательной, избавив игроков от необходимости переигрывать одни и те же участки. Несмотря на внутренние споры в студии, концепция прижилась: разработчики решили, что Fable должна быть не про сложность, а про выбор и последствия.