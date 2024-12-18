"Чудовищно дорогая" разработка Fable может заставить Microsoft выпустить игру на PlayStation 5

Новая Fable может оказаться не такой уж эксклюзивной, как думали раньше. Известный инсайдер Джез Корден, который недавно рассказал об отказе Xbox от строгой политики эксклюзивности, теперь сообщает о вероятном выходе игры на PlayStation 5.
По словам Кордена, одна из главных причин возможного появления Fable на консолях Sony кроется в «чудовищно высокой» стоимости разработки. Microsoft явно хочет отбить немаленькие затраты на разработку, а потому релиз на PlayStation 5 выглядит вполне реальным. Правда, если это и случится, то явно не сразу — пока что игра официально заявлена только для ПК и Xbox Series S/X, ну и конечно же, сразу появится в Game Pass.
Ну а саму игру обещают выпустить где-то в 2025 году.
Очень дорогое уродство
У игры вроде не было геймплея еще
Ну да, все силы ушли на уродование ГГ.
Ну хоть это и другая компания, но в трилогии красавчиков не было) одной принцессы из 3й хватило на 4 игры вперед)
А че у нее с лицом? Я просто первый раз увидел...
Прощай еще одна франшиза...
а мы уже давно увидели хахах... можешь посмотреть еще на моей аве ее, она там красивее.
В фейбл всегда была возможность выбрать персонажа и сильно изменить внешность,надеюсь,тут это не изменится.
в первой точно нельзя выбирать и менять(если только шлем закрытый напялить)
ps чутка ошибся, в нем можно менять волосы на голове и лице, и татухи набивать
Я уже знаю какую офигенную фичу они придумали: неотключаемый "режим без шлема" в диалогах. Эххх, думаю опоздал, наверно за это уже кто-то премию получил.
И это блин не шутка
Мне трансы не очень, но о вкусах не спорят;)
И они надеются выйти в плюс с уклоном в sjw?
С таким ггшником на плойку не надо, и так уродов хватает разнообразных😂
Я не понимаю куда сейчас уходят деньги в индустрии. Мы же всегда видим однотипные игры с разным сюжетом.
Всякие дллс и люмены обещали упростить работу со светом. И шо куда
Ну как, воок мусор хочет зарплату за не-что... Вот тебе и 80% бюджета
Я не понимаю, какой у них план. 90% игр проваливаются, но они упорно продолжают делать дeрьмо. То есть, и что дальше-то?
То что чудовищная, это точно
Дизайнеру который рисовал это Педро сначала надо оторвать руки а потом его закопать.
Ну если всё так чудовищно фигово, ну так замените тогда страшную внешность гоблинши-героини на красивую человеческую приятную внешность... игра тут же получит шанс окупить дороговизну своей разработки. А с такой страшной внешностью, как сейчас, никакая PS5 не поможет.
Игра еще не вышла, а уже коммерчески провалилась. Для майков это типично.
Правильно. Владельцы пристаовк сони тоже должны страдать!
Да пусть выпускают где хотят, лишь бы игра оказалась качественной.
Ну "чудовищно* точно // Валерий Гайдученок
Это лицо мне теперь будет в кошмарах снится, а они её еще и на роль главной героини. Мда...
Родила царица в ночь не то сына не то дочь =)
Мужик зачем то одел платье.
Цыган...
жертва инцеста больше подходит
Тыж моя красаааавицааа
Жена! Неси мой огнемет!
Конечно, столько платить вокнутым за консультации по уродованию игры.
путь сеги
А в итоге, ее купит минимум из-за сраной повестки // Suhogruz Suhogruzovich
Причём её ещё и покупать не будут из-за гоблина-героини.
ох этот недобабанедомужик, как мы к этому пришли?
Я бы на месте Сони побрезговал даже связываться с этой игрой.
Очередная woke игра с уродливым трансом
Чудовищно дорогие уродливые модели. // Максим Долматов
Прочитал "чудовище, дорогая" , краем уха глядя на превьюху.
Главный герой мужик после бодуна?
Такую игру не жалко с обезьяной в главной роли, пусть выпускают хоть на старте.
Сестра Цири.
я надеюсь это сарказм, потому что Цири в трейлере выглядит прекрасно