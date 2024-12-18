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Fable 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 296 оценок

"Чудовищно дорогая" разработка Fable может заставить Microsoft выпустить игру на PlayStation 5

Lunersun
Новости

Новая Fable может оказаться не такой уж эксклюзивной, как думали раньше. Известный инсайдер Джез Корден, который недавно рассказал об отказе Xbox от строгой политики эксклюзивности, теперь сообщает о вероятном выходе игры на PlayStation 5.

Xbox собирается отказаться от эры постоянных консольных эксклюзивов, утверждает инсайдер

По словам Кордена, одна из главных причин возможного появления Fable на консолях Sony кроется в «чудовищно высокой» стоимости разработки. Microsoft явно хочет отбить немаленькие затраты на разработку, а потому релиз на PlayStation 5 выглядит вполне реальным. Правда, если это и случится, то явно не сразу — пока что игра официально заявлена только для ПК и Xbox Series S/X, ну и конечно же, сразу появится в Game Pass.

Ну а саму игру обещают выпустить где-то в 2025 году.

-24
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
MORDORR
'' Чудовищная рожа этой образины может рекордно свести будущие продажи в ноль.''
33
Max Rolens

Очень дорогое уродство

21
-zotik-

У игры вроде не было геймплея еще

-2
Anton Shvyrkov -zotik-

Ну да, все силы ушли на уродование ГГ.

12
-zotik- Anton Shvyrkov

Ну хоть это и другая компания, но в трилогии красавчиков не было) одной принцессы из 3й хватило на 4 игры вперед)

-4
PanKotovsky

А че у нее с лицом? Я просто первый раз увидел...

Прощай еще одна франшиза...

14
супер пиявка

а мы уже давно увидели хахах... можешь посмотреть еще на моей аве ее, она там красивее.

4
samosan

В фейбл всегда была возможность выбрать персонажа и сильно изменить внешность,надеюсь,тут это не изменится.

0
Sinpro samosan

в первой точно нельзя выбирать и менять(если только шлем закрытый напялить)

ps чутка ошибся, в нем можно менять волосы на голове и лице, и татухи набивать

2
PanKotovsky Sinpro

Я уже знаю какую офигенную фичу они придумали: неотключаемый "режим без шлема" в диалогах. Эххх, думаю опоздал, наверно за это уже кто-то премию получил.

И это блин не шутка

0
PanKotovsky супер пиявка

Мне трансы не очень, но о вкусах не спорят;)

0
Balmont92

И они надеются выйти в плюс с уклоном в sjw?

11
Alkatraz7N7

С таким ггшником на плойку не надо, и так уродов хватает разнообразных😂

7
вупсич пупсич

Я не понимаю куда сейчас уходят деньги в индустрии. Мы же всегда видим однотипные игры с разным сюжетом.

Всякие дллс и люмены обещали упростить работу со светом. И шо куда

4
Max Rolens

Ну как, воок мусор хочет зарплату за не-что... Вот тебе и 80% бюджета

7
HellowRainbow

Я не понимаю, какой у них план. 90% игр проваливаются, но они упорно продолжают делать дeрьмо. То есть, и что дальше-то?

1
Unicorling

То что чудовищная, это точно

4
saa0891

Дизайнеру который рисовал это Педро сначала надо оторвать руки а потом его закопать.

4
Janekste

Ну если всё так чудовищно фигово, ну так замените тогда страшную внешность гоблинши-героини на красивую человеческую приятную внешность... игра тут же получит шанс окупить дороговизну своей разработки. А с такой страшной внешностью, как сейчас, никакая PS5 не поможет.

4
Чизбургер

Игра еще не вышла, а уже коммерчески провалилась. Для майков это типично.

3
Чукча в чуме

Правильно. Владельцы пристаовк сони тоже должны страдать!

3
Ивасик

Да пусть выпускают где хотят, лишь бы игра оказалась качественной.

2
Пользователь ВКонтакте

Ну "чудовищно* точно // Валерий Гайдученок

2
North235

Это лицо мне теперь будет в кошмарах снится, а они её еще и на роль главной героини. Мда...

2
lazarewer11

Родила царица в ночь не то сына не то дочь =)

2
Цeмeнт
1
Ardok

Мужик зачем то одел платье.

5
ka27

Цыган...

2
Темный-Властелин ka27

жертва инцеста больше подходит

3
MetalGearStranding

Тыж моя красаааавицааа

Жена! Неси мой огнемет!

1
Reav3r

Конечно, столько платить вокнутым за консультации по уродованию игры.

1
Александр Мотошвили

путь сеги

0
Пользователь ВКонтакте

А в итоге, ее купит минимум из-за сраной повестки // Suhogruz Suhogruzovich

0
Кей Овальд

Причём её ещё и покупать не будут из-за гоблина-героини.

0
Темный-Властелин

ох этот недобабанедомужик, как мы к этому пришли?

0
SOLUS5678

Я бы на месте Сони побрезговал даже связываться с этой игрой.

0
Дизлайкус

Очередная woke игра с уродливым трансом

0
Пользователь ВКонтакте

Чудовищно дорогие уродливые модели. // Максим Долматов

0
ZER0 T0LERANCE
"Чудовищно дорогая" разработка

Прочитал "чудовище, дорогая" , краем уха глядя на превьюху.

0
CAT987g

Главный герой мужик после бодуна?

0
kotasha

Такую игру не жалко с обезьяной в главной роли, пусть выпускают хоть на старте.

-1
Александр Гоголев

Сестра Цири.

-7
vvvjust

я надеюсь это сарказм, потому что Цири в трейлере выглядит прекрасно

0