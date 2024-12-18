"Чудовищно дорогая" разработка Fable может заставить Microsoft выпустить игру на PlayStation 5

Новая Fable может оказаться не такой уж эксклюзивной, как думали раньше. Известный инсайдер Джез Корден, который недавно рассказал об отказе Xbox от строгой политики эксклюзивности, теперь сообщает о вероятном выходе игры на PlayStation 5.

По словам Кордена, одна из главных причин возможного появления Fable на консолях Sony кроется в «чудовищно высокой» стоимости разработки. Microsoft явно хочет отбить немаленькие затраты на разработку, а потому релиз на PlayStation 5 выглядит вполне реальным. Правда, если это и случится, то явно не сразу — пока что игра официально заявлена только для ПК и Xbox Series S/X, ну и конечно же, сразу появится в Game Pass.

Ну а саму игру обещают выпустить где-то в 2025 году.