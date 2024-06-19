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Fable 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.4 270 оценок

Фэнтезийный мир Альбиона на новых скриншотах Fable

Gruz_
Новости

В ходе Xbox Games Showcase, которая прошла неделю назад, нам показали новый трейлер Fable, а также рассказали о приключении, которое в очередной раз перенесет нас в фэнтезийный мир Альбиона.

Из последнего трейлера стало понятно, что в игре сохранился любимый и типично британский юмор, а также что Playground Games (серия Forza Horizon) собирается привнести в игру что-то особенное с точки зрения графики.

И вот в Xbox Store появились новые скриншоты из игры (спасибо Klobrille), с которыми можно ознакомиться ниже. Релиз Fable намечен на 2025 год как для ПК, так и для Xbox Series S/X, и, безусловно, будет включена в Game Pass.

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5
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Igor Udilov

Выглядит шикарно, но вот женские персонажи в трейлере ужасные, особенно гг.

3
Путешествиник Сквось-Миры

Я так понял что теперь нам дадут играть только за девушку?Эх,чтож вот и ещё одна франшиза для меня умерла.Какая бы она не была красивая игра эта,я в такое отказываюсь играть.Да,это ничего не значит для всех остальных.Подумаешь одним хейтером меньше.А я для себя склоняюсь что в будущей я брошу играть в игры совсем и мне на эту культуру будет всё равно.И не стану защищать её что бы видео игры не канули в небытие.

2
Александр Мотошвили

выйдет мод и уберем лицо этого мужика транса

2
Пользователь ВКонтакте

А где ты там девушку то увидел?Лично я увидел какую то обезьяну // Владимир Бондарев

1
Artery Kaulitz

Мне кажется, редактор персонажа всё же будет. Так как это RPG, где ты отыгрываешь своего героя, а не конкретного персонажа. А если что, как сказали выше, модами можно исправить. Даже если игра не поддерживает моддинг, одну модельку заменить вполне можно

2
Artery Kaulitz

Если судить по увиденному, игра выглядит красиво, бесспорно. Создаётся атмосфера некой сказки, чем, собственно, Fable и является. Надеюсь, оптимизация у этой красоты тоже будет на уровне. И самое главное, возможность создать своего ГГ

2
MadDarkGuard

Да не будет такой возможности, а этой страшной нечто как-то и играть неохото, хотя мир и правда красивый.

0
Aellie

Новые. Это ж всё было в трейлере.

1
digitalkid

Это чудовище даже с видом из-за спины меня пугает)))

1
Fishlex

Великолепное великолепие.

0
6363

Мне все нравится, кроме внешности гг. Надеюсь на редактор или выбор пола или на крайняк моды.

0
Случайный Игрок

Выбора похоже не будет. Один перс и всё.

0
Contriver

Как же меня прикалывает от того что люди вообще не выкупили что лицо в первом трейлере было специально показано страшным для юмора, это блин фейбл, комедийная игра, вселенная как в каком нибудь шреке. Над тем что гг страшный даже в самом трейлере другие персонажи угорали, а люди пытаются делать вид что там какая то повестка. Наоборот это всё обсмеивается. Это вот в индустрии есть две беды, одна это лгбт пропоганда, а вторая беда, это люди которые вообще в каждом чихе видят повестки и так же как и лгбтшники переходят все границы. А так персонаж вполне себе похож на актрису которая сыграла его , графика в игре просто потрясающая, особенно окружение и спец эфекты магии. Ну и юмор на очень хорошем уровне судя по трейлерам и касту известных актеров комиков

-2
Danila Demi

господи хоть еще один человек уловил тонкие материи

-6
digitalkid

Чувак, никто не хочет играть 100 часов за страшилище долбаное. Это же не ролик на 5 минут обстебывающий штампы фэнтези-рпг, тебе на эту рожу смотреть 50-100 часов. Иммерсивность и всё такое.

2
Rograx

Ты мне лучше объясни, почему разрабы сделали лишь женского гг без выбора? Я во все фейблы играл за мужского гг, на кой хрен теперь девушка без выбора? Это просто тупо и не круто абсолютно.

0
Contriver Rograx

Ну во первых в первом фейбл не было выбора к примеру. Во вторых на вид он был еще тем уродцем. В третьих это не продолжение серии. А ребут. Вообще другая игра, можешь и не надеяться на те же самые механики и тд. Это другая игра, просто в той же вселенной. Вполне вероятно что будет играть как какой нибудь ведьмак, где вроде и есть квесты, но персонаж заранее прописанный, озвученный и тд.

0
Contriver digitalkid

ну фигни не неси, перс выглядит как обычная женщина, я тебе выше скрин буквально показываю. Есть такой момент конечно что сейчас бабы в играх сексуализации лишаются, но это все еще не уродец вроде эббы из тлоу 2, тут просто обычно выглядящая женщина в деревенском стиле.

0
Danila Demi

нытики в коментах. выглядит круто! не понимаю чего так докопались до внешки гг. почему то я не вижу в этом повестки. кажется как будто в этом фишка. не стоит забывать что в 1 фейбл было много шуток, я очень надеюсь что новая часть будет наслдеником именно первой игры.

-6
-zotik-

Ничьем она наследником не будет это делают другие разрабы и без звезды серии. Это просто тезка трилогии и не более, просто надо надеяться что это будет неплохая игра

-1