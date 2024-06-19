Фэнтезийный мир Альбиона на новых скриншотах Fable

В ходе Xbox Games Showcase, которая прошла неделю назад, нам показали новый трейлер Fable, а также рассказали о приключении, которое в очередной раз перенесет нас в фэнтезийный мир Альбиона.

Из последнего трейлера стало понятно, что в игре сохранился любимый и типично британский юмор, а также что Playground Games (серия Forza Horizon) собирается привнести в игру что-то особенное с точки зрения графики.

И вот в Xbox Store появились новые скриншоты из игры (спасибо Klobrille), с которыми можно ознакомиться ниже. Релиз Fable намечен на 2025 год как для ПК, так и для Xbox Series S/X, и, безусловно, будет включена в Game Pass.