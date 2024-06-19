Фэнтезийный мир Альбиона на новых скриншотах Fable

В ходе Xbox Games Showcase, которая прошла неделю назад, нам показали новый трейлер Fable, а также рассказали о приключении, которое в очередной раз перенесет нас в фэнтезийный мир Альбиона.
Из последнего трейлера стало понятно, что в игре сохранился любимый и типично британский юмор, а также что Playground Games (серия Forza Horizon) собирается привнести в игру что-то особенное с точки зрения графики.
И вот в Xbox Store появились новые скриншоты из игры (спасибо Klobrille), с которыми можно ознакомиться ниже. Релиз Fable намечен на 2025 год как для ПК, так и для Xbox Series S/X, и, безусловно, будет включена в Game Pass.
Выглядит шикарно, но вот женские персонажи в трейлере ужасные, особенно гг.
Я так понял что теперь нам дадут играть только за девушку?Эх,чтож вот и ещё одна франшиза для меня умерла.Какая бы она не была красивая игра эта,я в такое отказываюсь играть.Да,это ничего не значит для всех остальных.Подумаешь одним хейтером меньше.А я для себя склоняюсь что в будущей я брошу играть в игры совсем и мне на эту культуру будет всё равно.И не стану защищать её что бы видео игры не канули в небытие.
выйдет мод и уберем лицо этого мужика транса
А где ты там девушку то увидел?Лично я увидел какую то обезьяну // Владимир Бондарев
Мне кажется, редактор персонажа всё же будет. Так как это RPG, где ты отыгрываешь своего героя, а не конкретного персонажа. А если что, как сказали выше, модами можно исправить. Даже если игра не поддерживает моддинг, одну модельку заменить вполне можно
Если судить по увиденному, игра выглядит красиво, бесспорно. Создаётся атмосфера некой сказки, чем, собственно, Fable и является. Надеюсь, оптимизация у этой красоты тоже будет на уровне. И самое главное, возможность создать своего ГГ
Да не будет такой возможности, а этой страшной нечто как-то и играть неохото, хотя мир и правда красивый.
Новые. Это ж всё было в трейлере.
Это чудовище даже с видом из-за спины меня пугает)))
Великолепное великолепие.
Мне все нравится, кроме внешности гг. Надеюсь на редактор или выбор пола или на крайняк моды.
Выбора похоже не будет. Один перс и всё.
Как же меня прикалывает от того что люди вообще не выкупили что лицо в первом трейлере было специально показано страшным для юмора, это блин фейбл, комедийная игра, вселенная как в каком нибудь шреке. Над тем что гг страшный даже в самом трейлере другие персонажи угорали, а люди пытаются делать вид что там какая то повестка. Наоборот это всё обсмеивается. Это вот в индустрии есть две беды, одна это лгбт пропоганда, а вторая беда, это люди которые вообще в каждом чихе видят повестки и так же как и лгбтшники переходят все границы. А так персонаж вполне себе похож на актрису которая сыграла его , графика в игре просто потрясающая, особенно окружение и спец эфекты магии. Ну и юмор на очень хорошем уровне судя по трейлерам и касту известных актеров комиков
господи хоть еще один человек уловил тонкие материи
Чувак, никто не хочет играть 100 часов за страшилище долбаное. Это же не ролик на 5 минут обстебывающий штампы фэнтези-рпг, тебе на эту рожу смотреть 50-100 часов. Иммерсивность и всё такое.
Ты мне лучше объясни, почему разрабы сделали лишь женского гг без выбора? Я во все фейблы играл за мужского гг, на кой хрен теперь девушка без выбора? Это просто тупо и не круто абсолютно.
Ну во первых в первом фейбл не было выбора к примеру. Во вторых на вид он был еще тем уродцем. В третьих это не продолжение серии. А ребут. Вообще другая игра, можешь и не надеяться на те же самые механики и тд. Это другая игра, просто в той же вселенной. Вполне вероятно что будет играть как какой нибудь ведьмак, где вроде и есть квесты, но персонаж заранее прописанный, озвученный и тд.
ну фигни не неси, перс выглядит как обычная женщина, я тебе выше скрин буквально показываю. Есть такой момент конечно что сейчас бабы в играх сексуализации лишаются, но это все еще не уродец вроде эббы из тлоу 2, тут просто обычно выглядящая женщина в деревенском стиле.
нытики в коментах. выглядит круто! не понимаю чего так докопались до внешки гг. почему то я не вижу в этом повестки. кажется как будто в этом фишка. не стоит забывать что в 1 фейбл было много шуток, я очень надеюсь что новая часть будет наслдеником именно первой игры.
Ничьем она наследником не будет это делают другие разрабы и без звезды серии. Это просто тезка трилогии и не более, просто надо надеяться что это будет неплохая игра