Инсайд: Fable была перенесена на 2026 год, чтобы выпустить версию игры для PS5 одновременно с другими платформами

Новую Fable уже можно назвать одним из самых многострадальных проектов последних лет. Впервые анонсированная почти пять лет назад, когда поколение Xbox Series только готовилось к выходу, игра прошла через многочисленные слухи, переносы и долгие годы без конкретных новостей о состоянии разработки. Многие поклонники уже начали сомневаться в её скором релизе. Теперь, судя по новой информации игры выйдет не раньше 2026 года, а виновником переноса может неожиданно стать PlayStation 5.

Более того, сегодняшний инсайд заявляет, что новая Fable для PS5 может выйти одновременно с ПК и Xbox. Источник слухов — NateDrake, инсайдер с хорошей репутацией, ранее делившийся достоверной информацией о состоянии разработки Halo, Gears of War и других проектов Xbox. Если верить его словам, изначально версия для PS5 была запланирована на 2026 год, и Microsoft якобы хочет выпустить её одновременно с версиями для Xbox и ПК. Вдобавок это даст больше времени на полировку других аспектов игры.

Эта информация пока не получила официального подтверждения, но если слухи окажутся правдой, Fable может стать первой игрой Xbox Game Studios, которая с самого релиза выйдет на консоли Sony. Это будет знаковый шаг в новой стратегии Microsoft, направленной на расширение аудитории своих игр.