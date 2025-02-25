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Fable 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.2 324 оценки

Инсайд: Fable была перенесена на 2026 год, чтобы выпустить версию игры для PS5 одновременно с другими платформами

Gutsz
Новости

Новую Fable уже можно назвать одним из самых многострадальных проектов последних лет. Впервые анонсированная почти пять лет назад, когда поколение Xbox Series только готовилось к выходу, игра прошла через многочисленные слухи, переносы и долгие годы без конкретных новостей о состоянии разработки. Многие поклонники уже начали сомневаться в её скором релизе. Теперь, судя по новой информации игры выйдет не раньше 2026 года, а виновником переноса может неожиданно стать PlayStation 5.

Fable перенесена на 2026 год: Microsoft представила новые геймплейные кадры

Более того, сегодняшний инсайд заявляет, что новая Fable для PS5 может выйти одновременно с ПК и Xbox. Источник слухов — NateDrake, инсайдер с хорошей репутацией, ранее делившийся достоверной информацией о состоянии разработки Halo, Gears of War и других проектов Xbox. Если верить его словам, изначально версия для PS5 была запланирована на 2026 год, и Microsoft якобы хочет выпустить её одновременно с версиями для Xbox и ПК. Вдобавок это даст больше времени на полировку других аспектов игры.

Эта информация пока не получила официального подтверждения, но если слухи окажутся правдой, Fable может стать первой игрой Xbox Game Studios, которая с самого релиза выйдет на консоли Sony. Это будет знаковый шаг в новой стратегии Microsoft, направленной на расширение аудитории своих игр.

-5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Господин Никто

Это самое тупое что я слышал. Думаю все гораздо проще - игра попросту не готова так как синеволосые красотки, не обладая должным навыком попросту расстягивают процесс разработки.В любом случае нас ждет очердной проходняк от майков который забудут через пару дней (прям как Авовед)

7
JustA_NiceGuy

Проходняк или нет, но как минимум дизайн мира красивый. Один разок пройти можно будет.

-1
CRAZY rock GAME

Почему ты так считаешь? Увы но так все и есть, из за подписки Xbox продажи игр никакие, все игры Xbox выйдут на ps5: Starfield, Indiana Jones, Gears of War E Day и даже эта Fable

1
digitalkid CRAZY rock GAME

Ни одну из них не задерживают ради плойки кроме фабли

0
CRAZY rock GAME digitalkid

Это да, но теперь игры которые должны были выйти только для Xbox, будут спокойно переноситься чтобы одновременно и на ps5

0
ExquisiteUrick

думаю стрелочка отвернулась, и мулат транс теперь не в моде, надо редактор прикрутить

1
Destroited

Очередные убогие отмазки в угоду обоссаным коносольлькам щас набегут свидететели соноло-сосы минусовать будут

0
MaxBlacksmith

Лишь бы хорошая вышла! Первые части все классные!

0
SkyraX

не играл ни одну часть, врядли будут интереснее чем ведьмак 3 и kcd

0