Официально: Eidos Montreal вносит свой вклад в создание новой Fable

Канадские разработчики из студии Eidos Montreal, известные по сериям Deus Ex и Thief, подтвердили, что помогают британской студии Playground Games в работе над грядущей Fable.
Хотя представители Eidos Montreal не раскрыли подробностей своего участия, они подчеркнули, что совместными усилиями стремятся создать по-настоящему незабываемый опыт для игроков. Студия обладает внушительным опытом в жанре action-RPG, что несомненно пойдёт на пользу новой части культовой серии Fable.
Информация о причастности Eidos Montreal к разработке Fable впервые появилась ещё в 2022 году благодаря известному игровому журналисту Джейсону Шрайеру. Тогда же стало известно, что канадская студия параллельно трудилась над новой интеллектуальной собственностью и следующей частью Deus Ex, которая, к сожалению, была впоследствии отменена.
Релиз Fable запланирован на 2025 год.
Там ещё свит бэби свой вклад наверное внесла, так что блевать охота. // Максим Беспалов
Добавить ещё щепотку СЖВ - и вместо "Фейбл" у нас будет "ФyБля".
первое слово как превью увидел - фубля))))
А ты прошаренный, ахаха).
Короче, закапывайте. Очередное повесточковое днище.
ну поплач
Зачем?
Это кожаный бот, не обращай внимания.
то что ты сексист и расист прям трагедия баба герой
я не бот олух
Мде, еще и конопатой сделали.
да емое, это лицо транса, это не она , а оно
Они там реально все отбитые на этом деле, походу только япошек пока не обработали у них в играх классные девушки выходят, и в ремейке финалке и в Stellar Blade.
Stellar Blade корейская вроде,азиаты вроде еще понимают что к чему...
И эти челы делали стражей галактики.....
святые угодники
Ну с такого ракурса вроде даже и ничего...
А если ещё и мешок на голову одеть, то и на женщину станет похожа.
смешали Женщину и мужчину и получили главную героиню
не перестаю наслаждаться её красотой!
Да, красивый парень.
Мдаа, ну как ща такую уродливую бабёху играть то?! Надеюсь, там будет вариант настройки перса.
Интерестно фишки старой игры оставят, я смогу нажратся в таверне и стать жирным, попутно отращивая бороду.
Это ГГ? // Кейт Фостер