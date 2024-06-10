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Fable 2025 г.
Ролевая, Фэнтези
7.7 245 оценок

Официально: Eidos Montreal вносит свой вклад в создание новой Fable

Lunersun
Новости

Канадские разработчики из студии Eidos Montreal, известные по сериям Deus Ex и Thief, подтвердили, что помогают британской студии Playground Games в работе над грядущей Fable.

Хотя представители Eidos Montreal не раскрыли подробностей своего участия, они подчеркнули, что совместными усилиями стремятся создать по-настоящему незабываемый опыт для игроков. Студия обладает внушительным опытом в жанре action-RPG, что несомненно пойдёт на пользу новой части культовой серии Fable.

Информация о причастности Eidos Montreal к разработке Fable впервые появилась ещё в 2022 году благодаря известному игровому журналисту Джейсону Шрайеру. Тогда же стало известно, что канадская студия параллельно трудилась над новой интеллектуальной собственностью и следующей частью Deus Ex, которая, к сожалению, была впоследствии отменена.

Релиз Fable запланирован на 2025 год.

-23
25
Fable
2025 г.
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Там ещё свит бэби свой вклад наверное внесла, так что блевать охота. // Максим Беспалов

15
Котян Сутоевич

Добавить ещё щепотку СЖВ - и вместо "Фейбл" у нас будет "ФyБля".

11
saksnboom

первое слово как превью увидел - фубля))))

4
Котян Сутоевич saksnboom

А ты прошаренный, ахаха).

1
Кей Овальд

Короче, закапывайте. Очередное повесточковое днище.

4
Русик_96

ну поплач

-12
Кей Овальд Русик_96

Зачем?

0
Keltas_Mizri Кей Овальд

Это кожаный бот, не обращай внимания.

0
Русик_96 Кей Овальд

то что ты сексист и расист прям трагедия баба герой

-5
Русик_96 Keltas_Mizri

я не бот олух

-3
sapphire_n

Мде, еще и конопатой сделали.

1
Александр Мотошвили

да емое, это лицо транса, это не она , а оно

9
saa0891

Они там реально все отбитые на этом деле, походу только япошек пока не обработали у них в играх классные девушки выходят, и в ремейке финалке и в Stellar Blade.

1
yrroodd

Stellar Blade корейская вроде,азиаты вроде еще понимают что к чему...

0
Smusi

И эти челы делали стражей галактики.....

0
Rorschach93

святые угодники

0
GoliafJx

Ну с такого ракурса вроде даже и ничего...

0
TILL0910

А если ещё и мешок на голову одеть, то и на женщину станет похожа.

0
illero

смешали Женщину и мужчину и получили главную героиню

0
супер пиявка

не перестаю наслаждаться её красотой!

0
РикоЧико

Да, красивый парень.

-1
hamshut

Мдаа, ну как ща такую уродливую бабёху играть то?! Надеюсь, там будет вариант настройки перса.

0
XalimoV

Интерестно фишки старой игры оставят, я смогу нажратся в таверне и стать жирным, попутно отращивая бороду.

0
Пользователь ВКонтакте

Это ГГ? // Кейт Фостер

0