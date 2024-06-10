Официально: Eidos Montreal вносит свой вклад в создание новой Fable

Канадские разработчики из студии Eidos Montreal, известные по сериям Deus Ex и Thief, подтвердили, что помогают британской студии Playground Games в работе над грядущей Fable.

Хотя представители Eidos Montreal не раскрыли подробностей своего участия, они подчеркнули, что совместными усилиями стремятся создать по-настоящему незабываемый опыт для игроков. Студия обладает внушительным опытом в жанре action-RPG, что несомненно пойдёт на пользу новой части культовой серии Fable.

Информация о причастности Eidos Montreal к разработке Fable впервые появилась ещё в 2022 году благодаря известному игровому журналисту Джейсону Шрайеру. Тогда же стало известно, что канадская студия параллельно трудилась над новой интеллектуальной собственностью и следующей частью Deus Ex, которая, к сожалению, была впоследствии отменена.

Релиз Fable запланирован на 2025 год.