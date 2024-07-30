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Fable 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.4 280 оценок

Playground Games, разработчики Fable, расширяются, открывая третью студию

monk70
Новости

Playground Games, разработчик серии Forza Horizon и предстоящей перезагрузки Fable, похоже, открыли новую, третью студию. Замеченная пользователем ResetEra, страница Playground Games в LinkedIn указывает на то, что компания открыла третий офис. Как и два предыдущих офиса, похоже, что третья студия британского разработчика также находится в Лимингтоне.

По данным Playground, в то время как ее штаб-квартира продолжит фокусироваться на серии Forza Horizon, две другие студии (включая недавно созданную) сосредоточатся на разработке Fable.

Сегодня Playground имеет три студии мирового класса в Лимингтон-Спа. В нашей первоначальной штаб-квартире мы продолжаем поддерживать и развивать огромное, яркое сообщество Horizon. В наших новых студиях на другом конце города мы рады разрабатывать Fable, новое начало легендарной франшизы.

Fable находится в разработке для Xbox Series X/S и ПК и должна выйти в 2025 году. Что касается Forza Horizon, пока нет информации о том, когда выйдет следующая часть серии.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
kotasha
Что касается Forza Horizon, пока нет информации о том, когда выйдет следующая часть серии

Они 5 доят по-полной, уже достали платные дорогие паки, в игре кроме как ивентов делать по сути нечего лучше тачки были бесплатные, выпустили бы нормальное длц с новой локацией бы выпустили, но с учётом что фабл делают то походу не скоро выйдет 6 часть хорайзен.

2
Ивасик

Посмотрим, посмотрим.

1
Egik81

Fable если выйдет наконец будет круто. И как видим нетолько сокращение студий у мелких но и открытие новых студий видимо.

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