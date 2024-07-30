Playground Games, разработчики Fable, расширяются, открывая третью студию

Playground Games, разработчик серии Forza Horizon и предстоящей перезагрузки Fable, похоже, открыли новую, третью студию. Замеченная пользователем ResetEra, страница Playground Games в LinkedIn указывает на то, что компания открыла третий офис. Как и два предыдущих офиса, похоже, что третья студия британского разработчика также находится в Лимингтоне.

По данным Playground, в то время как ее штаб-квартира продолжит фокусироваться на серии Forza Horizon, две другие студии (включая недавно созданную) сосредоточатся на разработке Fable.

Сегодня Playground имеет три студии мирового класса в Лимингтон-Спа. В нашей первоначальной штаб-квартире мы продолжаем поддерживать и развивать огромное, яркое сообщество Horizon. В наших новых студиях на другом конце города мы рады разрабатывать Fable, новое начало легендарной франшизы.

Fable находится в разработке для Xbox Series X/S и ПК и должна выйти в 2025 году. Что касается Forza Horizon, пока нет информации о том, когда выйдет следующая часть серии.