Разработчик GOW Ragnarok высказал свое мнение о графике и анимации в последнем трейлере Fable

После невероятно успешной Forza Horizon 5 компания Playground Games официально вернется с Fable в 2025 году. Как и Doom: The Dark Ages, South of Midnight и другие игры, долгожданная перезагрузка Fable должна стать одним из самых громких релизов Xbox в следующем году.

Новый трейлер ролевой игры появился в начале этого месяца, что еще больше усилило ожидание релиза. После этого трейлера Playground Games заслужила похвалу за впечатляющие кадры.

Даже разработчики были потрясены качеством показанного материала, а аниматор God of War Ragnarok похвалил новые кадры.

Майк Йорк - аниматор с почти 20-летним опытом разработки игр. Сотрудничая с такими студиями, как Rockstar и Santa Monica, он любит делиться своими знаниями с аудиторией через свои видеоролики на YouTube.

Ранее Майк Йорк проливал свет на такие темы, как приоритет разработчиков в пользу PlayStation как ведущей платформы, но его последнее видео посвящено Fable. Разработчик, похоже, был потрясен визуальной реалистичностью ролевой игры.

Йорк отметил, что все, от моделей лиц до проработки текстур, выглядит впечатляюще. Он также подчеркнул, как Playground Games передала тонкие анимации, например, легкое движение горла Хамфри, когда он пьет.

Кроме того, он похвалил естественное движение волос, представленное на кадрах. Такие элементы, как крепкая хватка меча или реалистичные эмоции персонажей, не оставили его равнодушным.

Я впечатлен качеством анимации, текстурированием, моделированием. Выглядит очень здорово.

Тем не менее, разработчик не считает трейлер безупречным. Он отметил, что некоторым поверхностям, например ковру и мешку с рогожей в начале, не хватает детализации по сравнению с остальными объектами. Впрочем, это были незначительные проблемы.

В целом Майк Йорк остался под большим впечатлением.

Playground Games всегда была одной из самых выдающихся студий Xbox. Команда постоянно создавала первоклассные визуальные эффекты без ущерба для производительности, и в Fable талант студии проявился во всей красе.