Разработчик GOW Ragnarok высказал свое мнение о графике и анимации в последнем трейлере Fable

После невероятно успешной Forza Horizon 5 компания Playground Games официально вернется с Fable в 2025 году. Как и Doom: The Dark Ages, South of Midnight и другие игры, долгожданная перезагрузка Fable должна стать одним из самых громких релизов Xbox в следующем году.
Новый трейлер ролевой игры появился в начале этого месяца, что еще больше усилило ожидание релиза. После этого трейлера Playground Games заслужила похвалу за впечатляющие кадры.
Даже разработчики были потрясены качеством показанного материала, а аниматор God of War Ragnarok похвалил новые кадры.
Майк Йорк - аниматор с почти 20-летним опытом разработки игр. Сотрудничая с такими студиями, как Rockstar и Santa Monica, он любит делиться своими знаниями с аудиторией через свои видеоролики на YouTube.
Ранее Майк Йорк проливал свет на такие темы, как приоритет разработчиков в пользу PlayStation как ведущей платформы, но его последнее видео посвящено Fable. Разработчик, похоже, был потрясен визуальной реалистичностью ролевой игры.
Йорк отметил, что все, от моделей лиц до проработки текстур, выглядит впечатляюще. Он также подчеркнул, как Playground Games передала тонкие анимации, например, легкое движение горла Хамфри, когда он пьет.
Кроме того, он похвалил естественное движение волос, представленное на кадрах. Такие элементы, как крепкая хватка меча или реалистичные эмоции персонажей, не оставили его равнодушным.
Я впечатлен качеством анимации, текстурированием, моделированием. Выглядит очень здорово.
Тем не менее, разработчик не считает трейлер безупречным. Он отметил, что некоторым поверхностям, например ковру и мешку с рогожей в начале, не хватает детализации по сравнению с остальными объектами. Впрочем, это были незначительные проблемы.
В целом Майк Йорк остался под большим впечатлением.
Playground Games всегда была одной из самых выдающихся студий Xbox. Команда постоянно создавала первоклассные визуальные эффекты без ущерба для производительности, и в Fable талант студии проявился во всей красе.
Все нпс в игре выглядят лучше чем главный герой
Справедливости ради, планка была поднята не высоко.
Ясно, очередной куколд.
никогда под баб не прогибайтесь, предадут за всё хорошее
Рагнарек? Это где самое унылое начало, а финал неимоверно тупой и нудный?
В теме обсуждается визуализация
Какая то странная ситуация со всей этой историей. Лично мне до фонаря мнение этого дяди ибо у меня есть своё. И я вижу что игра несказанно похорошела /ну, из того что нам пока показали/, и вышла на абсолютно иной уровень. А с другой стороны мне совершенно непонятно чем руководствовали разрабы создавая страшных и откровенно уродливых персов. У этого Хамфри отёкшая, одутловатая алкоморда, как после пятилетнего запоя. Героиня - помесь талиба с Фродо. ЗАЧЕМ????? И очень сомневаюсь что у разрабов такие изысканные представления о привлекательности - такое можно сотворить только специально. И тогда снова; ЗАЧЕМ????? Не иначе как чтобы отсечь у себя половину планируемых денег, ибо всё чаще и чаще натыкаюсь на ' не желаю играть за этого крокодила '''. Эдакий тонкий коммерческий ход.
Очень впечатляет обилие женщин, разноцветных и уродливых. Вот пусть они это и покупают. А я лучше Скуферинг перепройду или Бомжака
Почти близнецы.
очень классно анимированная, текстурированная, моделированная цыганка получилась.
Ну что пока все на высоте не идеально, но на высоте. Остаётся, надеется, что это хотя бы сохранится к релизу, а может и даже возрастёт. Но и главное чтобы стёб сохранился. Кто играл в предыдущие части помнят. Что именно стёбом это игра и полюбилась людям. Ну а тем кто ищет замену реальности в игре касательно т.н. слабого пола сомневаюсь что игра зайдет. Данная серия не этим привлекает игроков прежде всего. Тут смотрю возмущение разгорается касательно того что снова виртуальных баб не сделали теми кем они редко являются в реальности. Толи у народа проблемы в реальности с поискам баб то ли они видят отражение своих суженных теперь в виртуальном мире. Тоесть их лишили того единственного варианта сбежать от реальности в поисках красоты пускай и виртуальной. )))
p.s. а по мне ГГ симпотяшка.
Пока главный герой - это вот такой "транс-алибаба" неопределенного пола, ни о каких прочих достоинствах игры (если они там вообще будут) и речи быть не может. Если бы ТАКОЕ было в первой Fable, то, будьте уверены, уже второй части никогда бы не было, не то, что этой...
ТЫ играл в первую фейбл, или вторую, вообще знаком с этой вселенной? Ты понятия не имеешь о чем говоришь, и про что игра :)
Я смотрел прохождение 2 части и скажу, что таких уродств там нет. А если и есть, то это сугубо ограничения технологиями того времени. Сейчас ничто не мешает делать красивейших, женских персонажей. Однако, у людей с комплексами свербит в очке от зависти, они объединяются в группы, создают всякие "анклавы", типа Sweet Baby inc и под видом доступности игр для всех, просто их портят и г*внят тех, кто против них))
Это ты не в курсах про что это игра. Многие фанаты недовольны, что особая мультяшная стилистика была убита в угоду "реализма". Не всем играм подходит реализм, и фейбл одна из них.
Просто поменяйте стили новой dragon age и фейбл местами и довольных уже будет чуть больше. Но они все ненавидят нас, и хотят чтобы мы страдали, вот и делают всякую херню.
Я играл в первую Фэйбл на релизе. И она есть у меня в Стиме прямо сейчас.