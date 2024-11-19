Редактор Windows Central о Fable: геймплей в духе The Witcher 3, несколько главных героев и взрослый тон игры

Джез Корден, редактор издания Windows Central, в недавнем подкасте поделился подробностями того, что ему довелось увидеть в альфа-версии предстоящей Fable от Playground Games.
По его словам альфа-версия игра была очень отполированной: геймплей игры напомнил ему The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt RED совмещением использования меча и магии. Игра будет обладать взрослым тоном - это касается как сюжета, так и врагов. Кроме того, он слышал, что в игре будет доступно несколько главных героев.
Дата выхода Fable на данный момент неизвестна.
Главное, чтобы они не чередовались при прохождении сюжета и можно было выбрать одного конкретного героя в начале игры. А то играть за этого уродца, который выдаёт себя за женщину, вообще не тянет.
Взрослый тон игры в Fable. Звучит как что то очень сомнительное.
Почему нет? Сказки, если их читать взрослым, особенно оригиналы, воспринимаются иначе. В Fable у ГГ бандиты убивают родителей и похищают сестру. Есть там и бордель, что как бы не для детей.
В трилогии во всей не фига не детская сказка.
Во всех играх Fable была по сюжету жестокость, только подача в любом случае была легкая и под стать сказки. И тон был скорее юмористический, даже когда главного героя поймали пытали много лет в заключении и мы это проходили в игре все рано были шутки пусть и чернушные.
Да, сказки именно такие, если не вдумываться в происходящее.
Из тёмного фэнтези сделали сказку. А тут из сказки делают тёмное фэнтези. И всё это густо полито повесточкой от повесточковых бракоделов.
Совсем уже шизанулись...
Западные разработчики уже превратили тёмное фэнтези в детский утренник в детсаду Ромашка,и "страшно" представить что в их понимании взрослый тон повествования.
Мда, становится интересней, если это так)
Первая часть была отличной, вторая тоже, но вот третья это лютый треш в который было тяжко от скуки играть.
В альфа версии игры... Не плохо для игры которую анонсировали в 2020 году, ещё лет 5 и бета будет.
погугли ради прикола сколько разрабатывают игры
Взрослый тон игры, с уродливым главным героем выдающим себя за женщину? Ага, верим. Не сомневаюсь что другие главные герои будут не сильно лучше.
Спасибо, мы уже Веилгвард видели.
Несколько гг и все одинаково никчемны // Александр Ковалёв
Про "взрослый тон" тоже верим, ага. Вон, как в дискорейвгварде // Александр Ковалёв
Поскопее бы геймплей. Посмотреть что в итоге ждать
неожидано жду эту игру. взрослый повесвовательный графон крутой показан.
если это чудо под название "гг" заменят, или сделают возможность самому создавать своего перса как это было в "фейбл 3", то думаю игра будет как минимум интересной. // Артур Кузьмин