Редактор Windows Central о Fable: геймплей в духе The Witcher 3, несколько главных героев и взрослый тон игры

Джез Корден, редактор издания Windows Central, в недавнем подкасте поделился подробностями того, что ему довелось увидеть в альфа-версии предстоящей Fable от Playground Games.

По его словам альфа-версия игра была очень отполированной: геймплей игры напомнил ему The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt RED совмещением использования меча и магии. Игра будет обладать взрослым тоном - это касается как сюжета, так и врагов. Кроме того, он слышал, что в игре будет доступно несколько главных героев.

Дата выхода Fable на данный момент неизвестна.