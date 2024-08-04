СМИ: релиз Fable в следующем году маловероятен

По данным журналиста VGC Джордана Мидлера, релиз долгожданной игры Fable в следующем году под большим вопросом. Источники внутри Playground Games, с которыми пообщался Мидлер, выразили сомнения в готовности проекта к такому раннему релизу.

Напомним, что анонс Fable состоялся еще в 2020 году. С тех пор студия Playground Games, известная гоночной серией Forza, активно набирала команду и привлекала внешних разработчиков для создания своей первой ролевой игры в открытом мире. Недавно появилась информация об открытии новой студии для помощи в работе над игрой. Масштабный проект и амбиции разработчиков, очевидно, требуют больше времени на реализацию.

Стоит учитывать, что это не официальная информация. Сама Microsoft все еще уверена в запуске игры в 2025 году.