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Fable 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.4 282 оценки

СМИ: релиз Fable в следующем году маловероятен

butcher69
Новости

По данным журналиста VGC Джордана Мидлера, релиз долгожданной игры Fable в следующем году под большим вопросом. Источники внутри Playground Games, с которыми пообщался Мидлер, выразили сомнения в готовности проекта к такому раннему релизу.

Напомним, что анонс Fable состоялся еще в 2020 году. С тех пор студия Playground Games, известная гоночной серией Forza, активно набирала команду и привлекала внешних разработчиков для создания своей первой ролевой игры в открытом мире. Недавно появилась информация об открытии новой студии для помощи в работе над игрой. Масштабный проект и амбиции разработчиков, очевидно, требуют больше времени на реализацию.

Playground Games, разработчики Fable, расширяются, открывая третью студию

Стоит учитывать, что это не официальная информация. Сама Microsoft все еще уверена в запуске игры в 2025 году.

-8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Eios

С этой трансоподобной мужебабой в роли ГГ пусть вообще не выходит.

19
РикоЧико

С 19:30.

-1
hpi

Человек не понимает юмор.

-2
001fess

Я: релиз нормальных игр на текущее поколение консолей маловероятен.

8
Господин Никто

позорище...

6
WittyOrvilleton

Если не будет выбора ггшки по половому признаку, я на 100 процентов дропну эту игру.

6
Wolfenstein

филька котик вместе с ындусами мелкософта вместо обещанных хитов добивает индустрию трансгендерами и трешаком… лучшеб гонки делали дальше ребятки у машины к счастью пола нет

5
ELDEN_LORD

Оно и понятно, майки по 2-3 года после анонсированной даты так и будут все проекты переносить. Не удивлюсь если и Индиана у нас переедет на 25 год.

1
Пользователь ВКонтакте

маски какие в игре есть? // Константин Лапошин

0
MORDORR

Есть. В игре будут рынки где можно будет покупать мешки из под картошки и наволочки на голову.

2
Skessa

Уже и трейлер показали - то есть, как минимум, сценарий и основные персонажи и локации у них должны быть готовы, в трейлере обещали релиз в 2025-м. А теперь могут сдвинуть еще на год?Что там можно доделывать так долго? Нет, ну если они там собрались менять главную героиню или прикручивать возможность создания собственного протагониста с детальной настройкой, то ради такого многие с удовольствием потерпят.

0
ka27

Трейлер можно хоть 50 лет назад выложить, вон к Dead Island 2 трейлер вышел 10 лет назад(где чел бежит), а игра фуфловая вышла только в этом или том году...

0
Night Driving Avenger

Очевидно, что разработка проблемная, неспроста Майки студию поддержки открыли и наверняка внутренние команды в помощь подрядили. Майкрософт невер чейнджес.

0
kotasha

С новой Forza Horizon тоже не понятно когда выйдет, всё идёт пока что просто дойки игры 5 части.

0
SurprisedAvatar

Xуууууууууууууууййййййййййййййййййййййййййййййййййй

0
sergeu78

много эксклюзивов у сони и xbox не выходили на пк и заглохли с продолжением. army of two, syphon filter, socom

0