СМИ: релиз Fable в следующем году маловероятен

По данным журналиста VGC Джордана Мидлера, релиз долгожданной игры Fable в следующем году под большим вопросом. Источники внутри Playground Games, с которыми пообщался Мидлер, выразили сомнения в готовности проекта к такому раннему релизу.
Напомним, что анонс Fable состоялся еще в 2020 году. С тех пор студия Playground Games, известная гоночной серией Forza, активно набирала команду и привлекала внешних разработчиков для создания своей первой ролевой игры в открытом мире. Недавно появилась информация об открытии новой студии для помощи в работе над игрой. Масштабный проект и амбиции разработчиков, очевидно, требуют больше времени на реализацию.
Стоит учитывать, что это не официальная информация. Сама Microsoft все еще уверена в запуске игры в 2025 году.
С этой трансоподобной мужебабой в роли ГГ пусть вообще не выходит.
С 19:30.
Человек не понимает юмор.
Я: релиз нормальных игр на текущее поколение консолей маловероятен.
позорище...
Если не будет выбора ггшки по половому признаку, я на 100 процентов дропну эту игру.
филька котик вместе с ындусами мелкософта вместо обещанных хитов добивает индустрию трансгендерами и трешаком… лучшеб гонки делали дальше ребятки у машины к счастью пола нет
Оно и понятно, майки по 2-3 года после анонсированной даты так и будут все проекты переносить. Не удивлюсь если и Индиана у нас переедет на 25 год.
маски какие в игре есть? // Константин Лапошин
Есть. В игре будут рынки где можно будет покупать мешки из под картошки и наволочки на голову.
Уже и трейлер показали - то есть, как минимум, сценарий и основные персонажи и локации у них должны быть готовы, в трейлере обещали релиз в 2025-м. А теперь могут сдвинуть еще на год?Что там можно доделывать так долго? Нет, ну если они там собрались менять главную героиню или прикручивать возможность создания собственного протагониста с детальной настройкой, то ради такого многие с удовольствием потерпят.
Трейлер можно хоть 50 лет назад выложить, вон к Dead Island 2 трейлер вышел 10 лет назад(где чел бежит), а игра фуфловая вышла только в этом или том году...
Очевидно, что разработка проблемная, неспроста Майки студию поддержки открыли и наверняка внутренние команды в помощь подрядили. Майкрософт невер чейнджес.
С новой Forza Horizon тоже не понятно когда выйдет, всё идёт пока что просто дойки игры 5 части.
Xуууууууууууууууййййййййййййййййййййййййййййййййййй
много эксклюзивов у сони и xbox не выходили на пк и заглохли с продолжением. army of two, syphon filter, socom