Согласно слухам, Fable может выйти одновременно на PS5 и Switch 2 помимо ПК и Xbox

Согласно слухам, циркулирующим в сети, Fable, следующая часть серии, разрабатываемая Playground Games, может выйти на нескольких платформах сразу после запуска.
Испанский сайт Vandal, который ранее показал себя в некоторой степени надежным, сегодня в новом отчете сообщил, что работа над версиями Fable для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 уже началась, и игра может выйти на двух системах одновременно с выходом на ПК и Xbox Series X/S.
Помимо этого, новый отчет также показал, что Killer Instinct и Starfield являются одними из эксклюзивов Xbox, готовыми к выпуску на других платформах. Версия PlayStation 5 последней RPG от Bethesda находится в разработке с момента ее запуска в конце 2023 года.
Хотя новость о том, что Fable станет мультиплатформенным релизом сразу после запуска, следует воспринимать с долей скепсиса, есть большая вероятность, что это произойдет, учитывая новую стратегию Microsoft и некоторые недавние заявления Фила Спенсера, который прямо сказал, что не выпускать свои игры на других платформах — это не выход для издателя. Кроме того, новая мультиплатформенная стратегия Microsoft начала приносить плоды, поэтому неудивительно, что издатель удвоит усилия и выпустит некоторые из своих самых ожидаемых игр на других платформах с самого начала.
А чё так долго? Давно не было мемов с этой "дамой"🤣
оО Цирилла
Если игра так и выйдет с лицом у героини как у картофана то ничего хорошего игру ни ждет... Разве что модеры исправят ситуацию...
во разогнались...а можно трилогию фэйбл в улучшенном виде?
Ну первую уже сделали в "улучшенном виде" и там по итогу мягко говоря спорный результат получился.
"Согласно слухам, Fable может выйти" - вот так было бы правильнее наверное
Это тот самый, который со страшным главным героем выдающим себя за женщину?
Ду пусть хоть где-то выйдет)
Давай Филя, спасай
Вроде нормальные новости бывают,нейтральные.Заходишь посмотреть и видишь кучу минусов.Кто их столько ставит,что за система?
вторую часть мелкописечные козлы как понимаю не хотят на пука завести. у меня конечно есть возможность на 360 ящике в нее играть, но 720р/24фпс это полное дерьмо
Купи ску если тебе так обратка нужна игры там большинство в 2к идут.
ради одной игры я труба шатал