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Fable 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.1 315 оценок

Согласно слухам, Fable может выйти одновременно на PS5 и Switch 2 помимо ПК и Xbox

monk70
Новости

Согласно слухам, циркулирующим в сети, Fable, следующая часть серии, разрабатываемая Playground Games, может выйти на нескольких платформах сразу после запуска.

Испанский сайт Vandal, который ранее показал себя в некоторой степени надежным, сегодня в новом отчете сообщил, что работа над версиями Fable для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 уже началась, и игра может выйти на двух системах одновременно с выходом на ПК и Xbox Series X/S.

Помимо этого, новый отчет также показал, что Killer Instinct и Starfield являются одними из эксклюзивов Xbox, готовыми к выпуску на других платформах. Версия PlayStation 5 последней RPG от Bethesda находится в разработке с момента ее запуска в конце 2023 года.

Хотя новость о том, что Fable станет мультиплатформенным релизом сразу после запуска, следует воспринимать с долей скепсиса, есть большая вероятность, что это произойдет, учитывая новую стратегию Microsoft и некоторые недавние заявления Фила Спенсера, который прямо сказал, что не выпускать свои игры на других платформах — это не выход для издателя. Кроме того, новая мультиплатформенная стратегия Microsoft начала приносить плоды, поэтому неудивительно, что издатель удвоит усилия и выпустит некоторые из своих самых ожидаемых игр на других платформах с самого начала.

-5
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Keltas_Mizri

А чё так долго? Давно не было мемов с этой "дамой"🤣

10
Александр Гоголев

оО Цирилла

4
Keltas_Mizri Александр Гоголев
13
Dementor

Если игра так и выйдет с лицом у героини как у картофана то ничего хорошего игру ни ждет... Разве что модеры исправят ситуацию...

6
ZackSnyder

во разогнались...а можно трилогию фэйбл в улучшенном виде?

5
SexualHarassmentPanda

Ну первую уже сделали в "улучшенном виде" и там по итогу мягко говоря спорный результат получился.

1
AlexFoRestor

"Согласно слухам, Fable может выйти" - вот так было бы правильнее наверное

1
North235

Это тот самый, который со страшным главным героем выдающим себя за женщину?

1
6363

Ду пусть хоть где-то выйдет)

0
Оля Скалина

Давай Филя, спасай

0
Piccolo Daimao Jr

Вроде нормальные новости бывают,нейтральные.Заходишь посмотреть и видишь кучу минусов.Кто их столько ставит,что за система?

0
пекабир

вторую часть мелкописечные козлы как понимаю не хотят на пука завести. у меня конечно есть возможность на 360 ящике в нее играть, но 720р/24фпс это полное дерьмо

-2
kotasha

Купи ску если тебе так обратка нужна игры там большинство в 2к идут.

1
пекабир kotasha

ради одной игры я труба шатал

0