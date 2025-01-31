Согласно слухам, Fable может выйти одновременно на PS5 и Switch 2 помимо ПК и Xbox; Starfield близка к выходу на PS5

Согласно слухам, циркулирующим в сети, Fable, следующая часть серии, разрабатываемая Playground Games, может выйти на нескольких платформах сразу после запуска.

Испанский сайт Vandal, который ранее показал себя в некоторой степени надежным, сегодня в новом отчете сообщил, что работа над версиями Fable для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 уже началась, и игра может выйти на двух системах одновременно с выходом на ПК и Xbox Series X/S.

Помимо этого, новый отчет также показал, что Killer Instinct и Starfield являются одними из эксклюзивов Xbox, готовыми к выпуску на других платформах. Версия PlayStation 5 последней RPG от Bethesda находится в разработке с момента ее запуска в конце 2023 года.

Хотя новость о том, что Fable станет мультиплатформенным релизом сразу после запуска, следует воспринимать с долей скепсиса, есть большая вероятность, что это произойдет, учитывая новую стратегию Microsoft и некоторые недавние заявления Фила Спенсера, который прямо сказал, что не выпускать свои игры на других платформах — это не выход для издателя. Кроме того, новая мультиплатформенная стратегия Microsoft начала приносить плоды, поэтому неудивительно, что издатель удвоит усилия и выпустит некоторые из своих самых ожидаемых игр на других платформах с самого начала.