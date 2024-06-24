В сети сравнили рынок Глушвилля в новой Fable с локацией из Fable 2

В начале этого месяца на презентации Xbox Games Showcase показали свежий взгляд на новую часть знаменитой серии Fable. Несмотря на споры среди игроков относительно дизайна женских персонажей, качество графики без сомнения понравилось всем. Игроков ждёт очень детализированное визуальное оформление, что подтверждает недавнее сравнение новой игры с одной из старых частей.

Пользователь под ником JamieMoranUK решил наглядно показать, насколько потрясающей будет графика в новой Fable. Для этого он сравнил одну из самых узнаваемых локаций серии — рынок Глушвилля. Ниже вы можете увидеть, как выглядела эта локация в Fable 2 и насколько детализирована она будет в новой игре.

Эти скриншоты разделяют несколько поколений консолей. В новой части, возможно, придётся смириться с современными трендами в дизайне героев, однако взамен мы получим очень детализированную локацию, которая прекрасно передаёт дух фэнтезийной сказки.