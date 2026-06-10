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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.6 505 оценок

Авторы Fable признались, что перенос игры разочаровал команду - но он поможет избежать конкуренции с GTA 6

IKarasik IKarasik

Разработчики Fable впервые прокомментировали перенос игры на 2027 год. Генеральный менеджер Playground Games Ральф Фултон признался, что решение стало неприятной новостью для команды, которая весь последний год работала с прицелом на релиз в 2026-м.

Слух: возможность менять внешность в Fable появилась после критики в сети, а дата выхода игры зависит от GTA 6

По словам Фултона, после объявления о переносе среди сотрудников действительно было «небольшое разочарование», поскольку разработчики были полностью сосредоточены на первоначальной дате выхода. Однако спустя некоторое время команда смогла увидеть и положительные стороны этого решения.

Одной из главных причин называют возможность избежать слишком плотного релизного окна, в том числе не пересекаться с Grand Theft Auto VI. Руководитель Playground отметил, что выход в феврале 2027 года позволит игре получить гораздо больше внимания со стороны аудитории и прессы.

«Теперь мы видим преимущества этого решения. Мы уходим из крайне перегруженного периода, избегаем конкуренции с Grand Theft Auto и получаем шанс устроить для Fable собственный большой момент — тот уровень внимания, которого, как мы считаем, эта игра заслуживает», — объяснил Фултон.

В игровой индустрии уже давно обсуждают влияние GTA 6 на планы других издателей. Многие компании стараются не выпускать свои проекты рядом с новой игрой Rockstar, опасаясь, что она буквально «заберет весь кислород» у остальных релизов. Судя по словам Playground Games, Fable стала еще одним примером подобной стратегии.

Изначально RPG планировали выпустить в конце 2026 года, однако теперь ее релиз ожидается в феврале 2027 года.

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31
Комментарии:  31
Ваш комментарий
Retro_Gamer

Щас борцуны с повесткой прибегут и начнут кричать, что Fable провалится, потому что красивых девушек нет, да и вообще все уроды. )

А адекватные люди сядут и начнут играть, вместо того, чтобы оценивать ещё не вышедшую игру по синематикам.

24
UralGames83Ru

Да какой вы конкурент рокстарам, с такой рожой гг, не смешите наши носки. 😆😂

12
Hattori_Kuroyashi
6
MNM 777

Правильно делают , ЖТА просто размазала бы это позор

4
В_о_л_ь_к_а

Отмаз великолепный. Это как: "Мы перенесли спектакль Маленький Мук, потому что в соседнем кинотеатре состоится премьера фильма Большой куш (18+)"

4
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