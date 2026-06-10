Авторы Fable признались, что перенос игры разочаровал команду - но он поможет избежать конкуренции с GTA 6

Разработчики Fable впервые прокомментировали перенос игры на 2027 год. Генеральный менеджер Playground Games Ральф Фултон признался, что решение стало неприятной новостью для команды, которая весь последний год работала с прицелом на релиз в 2026-м.

По словам Фултона, после объявления о переносе среди сотрудников действительно было «небольшое разочарование», поскольку разработчики были полностью сосредоточены на первоначальной дате выхода. Однако спустя некоторое время команда смогла увидеть и положительные стороны этого решения.

Одной из главных причин называют возможность избежать слишком плотного релизного окна, в том числе не пересекаться с Grand Theft Auto VI. Руководитель Playground отметил, что выход в феврале 2027 года позволит игре получить гораздо больше внимания со стороны аудитории и прессы.

«Теперь мы видим преимущества этого решения. Мы уходим из крайне перегруженного периода, избегаем конкуренции с Grand Theft Auto и получаем шанс устроить для Fable собственный большой момент — тот уровень внимания, которого, как мы считаем, эта игра заслуживает», — объяснил Фултон.

В игровой индустрии уже давно обсуждают влияние GTA 6 на планы других издателей. Многие компании стараются не выпускать свои проекты рядом с новой игрой Rockstar, опасаясь, что она буквально «заберет весь кислород» у остальных релизов. Судя по словам Playground Games, Fable стала еще одним примером подобной стратегии.

Изначально RPG планировали выпустить в конце 2026 года, однако теперь ее релиз ожидается в феврале 2027 года.