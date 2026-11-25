До выхода долгожданного перезапуска Fable осталось менее трёх месяцев. Сооснователь Playground Games и руководитель разработки Fable Ральф Фултон в новом интервью изданию GamesIndustry.biz поделился подробностями создания игры.

Фултон признал, что решение взяться за совершенно другой жанр с новой командой было своего рода безумием, особенно учитывая необходимость проработки всех составляющих Fable — от сюжетного повествования и характерного британского юмора до боевой системы и симуляции игрового мира. Он также отметил, что чувствовал ответственность перед поклонниками, которым пообещал возрождение любимой фэнтезийной ролевой серии.

На вопрос об этническом разнообразии актёрского состава игры Фултон ответил:

Думаю, мы хотели отразить современную Великобританию такой, какой она является сегодня. Это своего рода основополагающий принцип.Кто-то ещё спросил меня, как мы подбирали актёров. Честно говоря, мы подошли к этому несколько наивно. Мы просто составили список людей, которыми действительно восхищаемся и чьи работы заставляют нас смеяться, а затем связались с ними и спросили, интересно ли им наше предложение. И вот мы уже разговариваем с Хейли Этвелл, пытаясь объяснить ей, что такое Fable. Но, думаю, с самого начала ей особенно понравилась Изабель как персонаж. Она увидела в ней что-то особенное.

Этвелл, наиболее известная по роли Пегги Картер в киновселенной Marvel, сыграла главную злодейку игры — бывшую героиню по имени Изабель. В основной актёрский состав Fable также вошли комик Мэтт Кинг (Хампри, некогда величайший герой Альбиона), актриса и режиссёр Сьюзен Вокома (сапожница Арден), комик Ричард Айоади (великан Дэйв), актриса Натасия Деметриу (одна из двух враждующих наследников города Бладстоун), сценарист Натан Фоад (Джейкоб, второй наследник Бладстоуна), актёр Кваме Огастин (Коннор, приёмный брат главного героя), актриса Нина Вадиа (Самира, бабушка главного героя) и актёр Роберт Уайтлок (шериф Найджел).

В интервью Фултон также отметил, что в Fable будет огромное количество диалогов с использованием самых разных акцентов со всей Великобритании.

Работа над озвучиванием этой игры оказалась невероятно сложной и продолжительной. Только в этом году мы провели тысячу часов в нескольких студиях. Наша команда, отвечающая за диалоги, ежедневно проводила параллельные сессии записи одну за другой, чтобы справиться с таким количеством актёров и реплик. В создании игры приняли участие более ста актёров озвучивания со всей Великобритании, записавших свыше 150 000 реплик. Это колоссальная работа.Мы очень хотели, чтобы в игре звучали акценты из всех уголков Великобритании, а не только стандартное для фэнтези нормативное британское произношение. Мы хотели услышать людей из Шеффилда, Белфаста, Эдинбурга. Это естественным образом привносит определённую долю юмора, поскольку носители региональных акцентов обладают забавными особенностями речи. Думаю, всё это лишь усиливает британский колорит игры.

Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы Premium Edition получат доступ к игре на пять дней раньше.