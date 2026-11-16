Авторы новой Fable раскрыли карту и масштаб перерожденного Бауэрстоуна

В специальном выпуске журнала к 25-летию Xbox студия Playground Games поделилась свежей порцией подробностей о перезапуске Fable. Главной темой авторов на этот раз стала столица Альбиона — легендарный Бауэрстоун, который создатели называют самой плотной и проработанной локацией за всю историю франшизы и самой студии.

По словам геймдиректора Ральфа Фултона, авторы изначально не представляли игру без этого знакового города, однако для перезапуска его пересобрали с нуля. Разработчики реализовали возможность войти абсолютно в любое здание в городе, а большинство домов и лавок можно приобрести в личную собственность. Город настолько огромен, что из-за ограничений движка на количество NPC в одном поселении инженерам пришлось виртуально разделить Бауэрстоун на три независимых района:

Копперботтом — индустриальные трущобы рабочего класса. Район физически расположен в низине, куда едва пробивается солнечный свет, и утопает в криминале и узких грязных переулках.

— индустриальные трущобы рабочего класса. Район физически расположен в низине, куда едва пробивается солнечный свет, и утопает в криминале и узких грязных переулках. Рынок Баттерфилд — оживленное торговое сердце города вокруг Старой часовой башни с тату-салонами, парикмахерскими и лавками. Начинающие предприниматели смогут выкупить здесь буквально каждую торговую точку.

— оживленное торговое сердце города вокруг Старой часовой башни с тату-салонами, парикмахерскими и лавками. Начинающие предприниматели смогут выкупить здесь буквально каждую торговую точку. Бауэрминстер — элитный район знати, находящийся под жестким надзором королевской гвардии. Здесь расположены роскошные особняки аристократов и величественный замок Фэрфакс — резиденция правящей королевы.

Как сообщается, Бауэрстоун станет центром всей сюжетной кампании. В Playground Games решили именно здесь расположить Гильдия Героев, куда игроки будут регулярно возвращаться. При этом за пределами столицы назревает крупный конфликт: северный портовый город Бладстоун питает давнюю ненависть к Бауэрстоуну и оспаривает власть короны Фэрфакса, а игрок сможет посетить оба поселения и повлиять на их противостояние.

Вместе с этим авторы авторы подтвердили возвращение ключевых механик из прошлых частей Fable. Так, в игре можно будет увидеть Двери Демонов, которые будут тесно привязаны к симуляции жизни. Например, чтобы открыть местную Дверь в Бауэрстоуне, придется одеться как истинный аристократ и обзавестись роскошной недвижимостью, а внутри игрока ждет полноценный сюжетный квест с новыми персонажами. Еще в новой игре будет найти сундуки с серебряными ключами, цветы фей и живой реакции на игрока от NPC

Ранее авторы Fable уже показали мрачную сторону Альбиона, раскрыв детали и атмосферные скриншоты опасного региона «Призрачные топи» с затонувшими кораблями и гиблыми болотами.

Релиз перезапуска Fable запланирован для PS5, Xbox Series X|S и ПК на 23 февраля 2027 года.