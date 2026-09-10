Боевая система Fable - компромисс между наследием и современностью, по словам Playground Games

Демонстрация боевой системы Fable на Gamescom 2026 породила смешанные впечатления. С одной стороны, разработчики показали разнообразие оружия и заклинаний, с другой — некоторые элементы, например отзывчивость одного из боссов, вызвали вопросы. Тем не менее в Playground Games считают, что движутся в правильном направлении.

В ходе сессии вопросов и ответов на выставке, которую посетил TechRadar, заместитель директора по играм Уилл Кеннеди пояснил философию команды:

«Когда мы говорили о верности классической франшизе, мы думали о том, насколько доступна боевая система в ней. И мы знали, что хотим передать часть этого в нашей игре. Но в то же время мы создаём игру для современных геймеров».

По его словам, разработчики стремились сделать систему разнообразной и глубокой, но при этом сохранить плавность переходов между приёмами. Этому должна способствовать и выразительность уровней.

Игрокам обещают полную свободу в настройке снаряжения и «действительно широкий, глубокий и богатый набор вариантов» уже на ранних этапах. Кеннеди отметил, что команда «очень гордится» достигнутым балансом:

«Мы достигли того уровня, который остаётся доступным, но при этом обладает той глубиной, которую мы хотели. Это остаётся верным традициям индустрии, но хорошо работает в современных играх».

В продемонстрированном геймплее главный герой использовал меч и щит, двуручный молот и скорострельный арбалет. Заклинания включали метание огненных шаров, психические кинжалы и даже превращение врагов в цыплят. Несмотря на замечания к отзывчивости босса, бои с обычными противниками выглядят более продуманными.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Разработчики обещают, что продолжительность игры будет более управляемой, чем у некоторых крупных RPG, и по мере приближения к релизу проект может выглядеть ещё лучше.