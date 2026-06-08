Бунт против машин: актеры дубляжа сорвали французскую озвучку Fable из-за условий Microsoft

Издательство Xbox Game Studios и студия Playground Games подтвердили, что ролевая игра Fable не получит французское озвучение на релизе. Причиной такого решения стал продолжающийся конфликт между французскими актерами дубляжа и крупными игровыми компаниями из-за пунктов в контрактах об использовании искусственного интеллекта.

Во время недавней презентации разработчики назвали официальную дату выхода грядущего перезапуска франшизы. Игра выйдет 28 февраля 2027 года на персональных компьютерах и консолях Xbox Series X и Xbox Series S. Вскоре после этого на странице проекта в цифровом магазине Steam появилась официальная информация о поддерживаемых языках, которая вызвала активное обсуждение в игровом сообществе.

Локализация Fable на французский, испанский для Испании, итальянский, японский, польский и упрощенный китайский языки будет ограничена исключительно субтитрами и переводом интерфейса. Полное озвучение на старте получат только английский, немецкий, бразильский португальский и латиноамериканский испанский языки. Подобное решение затронуло не только французских игроков, но и пользователей из других регионов, которые выразили недовольство отсутствием привычного дубляжа для своих стран.

Основной причиной отсутствия французской озвучки называют разногласия между местными актерами дубляжа и корпорацией Microsoft. Схожая ситуация ранее затронула гоночный симулятор Forza Horizon 6, а также обновления для многопользовательских проектов The Elder Scrolls Online и World of Warcraft. Артисты отказываются подписывать или продлевать контракты из-за новых условий, которые предлагают издатели.

Суть конфликта заключается в добавлении в договоры пунктов, позволяющих компаниям использовать записанные голоса актеров для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта. Французские специалисты опасаются, что в будущем это приведет к их полной замене синтезированными голосами, способными воспроизводить их тембр и манеру речи без их прямого участия и дополнительной оплаты. По словам представителей индустрии дубляжа, работа над локализацией игр может возобновиться в полноценном формате только после того, как спорные пункты об искусственном интеллекте будут полностью исключены из соглашений.