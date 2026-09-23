Бывшая сценаристка Fable заявила о бессмысленности работы над сюжетом для любителей пропускать кат-сцены

Вечная дискуссия между сторонниками кинематографичных историй и любителями чистого геймплея получила комментарий от индустриального ветерана. Бывшая ведущая сценаристка перезапуска Fable Анна Мегилл заявила, что авторам сюжетов нет никакого смысла тратить силы на игроков, которые проматывают кат-сцены. По ее словам, навязывать лор тем, кто намеренно игнорирует сценарий, совершенно контрпродуктивно.

В беседе на подкасте The Corner of Story and Game нарративный дизайнер затронула проблему аудитории, судорожно нажимающей клавиши пропуска роликов на максимальной скорости. Мегилл уверена, что попытки удержать таких пользователей через переусложнение нарратива обречены на провал, ведь эта категория людей ищет в проектах исключительно чистые механики.

Многие люди проматывают даже кат-сцены так быстро, как только могут, и вовсе не хотят слушать диалоги. Сценаристы просто не пишут для такой аудитории. Проще позволить им пропустить все и двигаться дальше, поскольку эта часть игры создана не для них.

- Анна Мегилл, сценаристка и нарративный дизайнер

Мегилл напомнила, что разработка сюжетной составляющей в игровой индустрии всегда сопряжена с колоссальными финансовыми затратами. Даже в проектах категории AAA студии вынуждены считать каждый цент, ведь написание сценария, редактура текста, найм актеров и последующая озвучка в студии складываются в огромные статьи расходов. Тратить ограниченный бюджет на контент, который определенная часть аудитории моментально отправляет в корзину клавишей пропуска, создательница считает неоправданным расточительством.

В качестве оптимального метода сценаристка выделила концепцию достаточного минимума. Основная сюжетная линия должна подаваться максимально лаконично и емко, опираясь на визуальное повествование и дизайн уровней, тогда как глубокие подробности лора следует оставлять только в качестве необязательного контента для заинтересованных исследователей.

За плечами Мегилл числится более 20 лет работы в таких компаниях, как Nintendo, Arkane Studios, Ubisoft, Remedy Entertainment и Playground Games. В настоящее время специалист трудится в бостонском подразделении CD Projekt Red над новой частью серии Cyberpunk под кодовым названием Project Orion.