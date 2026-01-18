ESRB намекнула, что Fable может получить возрастной рейтинг 17+

В материалах к предстоящей презентации Xbox Developer Direct были замечены кадры ролевой игры Fable от студии Playground Games с текстом, указывающим на возможный возрастной рейтинг Mature 17+: только для взрослых.

В сообщении говорится, что некоторые игры, рейтинг которых еще не определен, вероятно, получат рейтинг Mature 17+. Среди проектов, показанных в трейлере анонса, только Fable была отмечена такой пометкой. Остальные игры, Forza Horizon 6 и Beast of Reincarnation, имеют предварительные рейтинги для всех возрастов и для подростков соответственно.

При этом на самой презентации также планируется показать еще одну неанонсированную игру, и данное предупреждение может относиться и к ней. По слухам, Fable выйдет одновременно на PC, Xbox Series X/S и PS5. Презентация Xbox Developer Direct состоится 22 января 2026 года.