Fable меняется навсегда: культового пса-компаньона не будет в перезапуске

Предстоящий перезапуск Fable готовит фанатам неприятный сюрприз: в игре не будет собаки-компаньона. Того самого пса, который в Fable 2 и Fable 3 стал одним из самых любимых элементов серии. Причём это решение расстроило не только игроков, но и самих разработчиков.

Над новой Fable работает студия Playground Games, и именно она решила отказаться от четвероногого спутника героя. Вместо собак в игре появятся лошади, однако для многих поклонников серии такая замена вряд ли станет равноценной. Верный пёс был не просто спутником, а эмоциональной частью приключений, помогавшей искать сокровища и усиливать связь игрока с миром Альбиона.

В интервью IGN основатель Playground Games Ральф Фултон признался, что решение убрать собаку принял лично он. По его словам, это было продиктовано «причинами разработки», хотя вдаваться в детали он не стал. Фултон с иронией отметил, что часть команды до сих пор не может простить ему этот шаг. Более того, некоторые разработчики специально ждали, когда ему зададут этот вопрос публично.

Несмотря на отказ от культового компаньона, авторы уверяют, что Fable сохранит ключевые черты серии: свободу выбора, сказочную атмосферу и фирменный британский юмор. Останется ли отсутствие собаки болезненным компромиссом или игроки со временем примут новое видение — станет ясно после релиза.