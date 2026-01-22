Fable обзавелась страничкой в Steam - пока для игры не заявлен русский язык

Этот день стал по-настоящему богатым на события для поклонников культовой серии. Не успела публика переварить огромную презентацию с Developer_Direct, где разработчики наконец-то продемонстрировали новый Альбион, кастомизацию героев и систему живых NPC, как стало известно о еще одном важном шаге. У долгожданного перезапуска Fable появилась обновленная страница в цифровом магазине Steam.

Открытие страницы позволяет игрокам не только добавить проект в список желаемого, но и оценить предварительные характеристики будущего релиза. Однако первое, что бросается в глаза в разделе информации — скудный список поддерживаемых языков. На данный момент заявлена только английская локализация (полная озвучка, интерфейс и субтитры). Русский язык в списке пока отсутствует. Хочется верить, что это лишь "пока".

Впрочем, паниковать рано. Тот факт, что сейчас там значится лишь один язык, является обычной практикой для предварительного заполнения страницы. Весьма вероятно, что по мере приближения релиза Microsoft расширит список, включив туда привычный набор локализаций, так что шансы на появление русского перевода еще остаются высокими. Системных требований к игре, даже предварительных, тоже пока нет.

Страница Fable в базе данных существовала уже более двух лет (первые записи датированы июнем 2024 года), но только сейчас её начали активно заполнять и редактировать актуальным описанием и скриншотами.

Игра обещает перерождение легенды с черным юмором, битвами с оборотнями и курицами, а также глубокой системой репутации, где сказочный финал не гарантирован. Напомним, что выход Fable запланирован на осень 2026 года. Релиз состоится на ПК, Xbox Series X|S и, к удивлению многих на PlayStation 5.