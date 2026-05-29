Fable перенесли на 2027 год - Xbox хочет освободить место для GTA VI и других крупных релизов

Microsoft официально подтвердила перенос Fable. Теперь долгожданная RPG от Playground Games выйдет не раньше февраля 2027 года. Об этом компания сообщила в новом обращении к игрокам, посвящённом предстоящему Xbox Games Showcase.

В Xbox отметили, что 2026 год станет одним из самых насыщенных за последнее время. В праздничный сезон платформу ждут сразу несколько крупных релизов, включая Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer и Grand Theft Auto VI.

По словам компании, перенос Fable связан с желанием «дать игре заслуженное внимание» и более грамотно распределить релизы в переполненном осеннем окне. Судя по всему, Microsoft не хочет выпускать одну из своих ключевых RPG рядом с GTA VI, которая наверняка перетянет на себя внимание аудитории.

При этом Xbox пообещала показать «новый взгляд» на Fable уже 7 июня в рамках Xbox Games Showcase. Вероятно, игроков ждёт свежий трейлер или полноценная демонстрация игрового процесса.

Напомним, новая Fable создаётся студией Playground Games — авторами серии Forza Horizon. Игра станет перезапуском культовой RPG-франшизы и выйдет на Xbox Series X|S и ПК.