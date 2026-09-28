Fable показала стабильные 60 FPS на Xbox FanFest - игроки хвалят бои и озвучку

Playground Games впервые дала посетителям Xbox FanFest в Лондоне поиграть в Fable. Демоверсия была посвящена боевой системе и работала на Xbox Series X в режиме производительности с частотой 60 кадров в секунду. По данным с закрытого стенда, сборка выдаёт динамическое разрешение с реконструкцией до 4K, сохраняя баланс между плавным откликом управления и чёткостью текстур и геометрии окружения.

Посетители отметили стабильный фреймрейт без просадок даже при больших группах противников и сложных эффектах частиц. Особенно им понравились бои: переключение между магией, дальним и ближним боем работает плавно и интуитивно, а быстрый отклик на команды контроллера чувствуется во время парирования ударов и сотворения заклинаний.

Также игроки похвалили великолепную картинку, визуальную проработку локаций, качество звукового сопровождения и озвучку персонажей в квестовой зоне. При этом всё это лишь впечатления от короткой демонстрации, а не точные замеры производительности.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5, а подписчики Game Pass получат её в день релиза.