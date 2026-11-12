Fable получила новый геймплейный трейлер с прохождением одного из квестов

Playground Games представила новый геймплейный трейлер Fable под названием «Something in the Water». Ролик демонстрирует очередное приключение в сказочном мире Альбиона и знакомит с одним из заданий игры.

В показанной миссии герою предстоит отыскать таинственную реку, сразиться с монстрами, наделёнными неожиданной силой, и столкнуться с загадочными зловещими силами, скрывающимися в багровых пещерах.

Fable представляет собой ролевой экшен с видом от третьего лица. Релиз игры состоится 23 февраля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam). В день выхода проект также появится в Xbox Game Pass и облачном сервисе Xbox Cloud.