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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
6.4 556 оценок

Fable получила новый геймплейный трейлер с прохождением одного из квестов

monk70 monk70

Playground Games представила новый геймплейный трейлер Fable под названием «Something in the Water». Ролик демонстрирует очередное приключение в сказочном мире Альбиона и знакомит с одним из заданий игры.

В показанной миссии герою предстоит отыскать таинственную реку, сразиться с монстрами, наделёнными неожиданной силой, и столкнуться с загадочными зловещими силами, скрывающимися в багровых пещерах.

Fable представляет собой ролевой экшен с видом от третьего лица. Релиз игры состоится 23 февраля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam). В день выхода проект также появится в Xbox Game Pass и облачном сервисе Xbox Cloud.

Трейлеры 11
23
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
vlad14523

Ох уж эти негры в сетенги средневековья.

14
Тигран Алексанян

Повестка на лицо, не берём

8
Дима Неважноо

искренне надеюсь, что мододелы исправят эту нелепицу..с каждым днем я всё больше укрепляюсь в ненависти к неграм и бабам..бл мб в этом и есть задумка вот этого мусора последних лет?

8
ka27

Veilguard 2 грядёт :)

7
Дима Неважноо

пора уже начинать движение FBL - FK BLACK LIVES

4
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