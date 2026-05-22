Fable Осень 2026
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 476 оценок

Fable получила взрослый рейтинг в Австралии и Корее за жестокость и нецензурную лексику - близится анонс даты релиза?

monk70 monk70

Вчера Playground Games опровергла слухи о возможной задержке Fable и подтвердила запланированное окно выхода – осень 2026 года. На фоне предположений о том, что плотный график Xbox и запуск GTA 6 в конце ноября могут перенести выход ролевой игры на 2027 год, недавнее объявление о вакансии от студии внесло ясность.

Playground Games подтвердила, что Fable по-прежнему планируется к выпуску в конце этого года

Сегодня пользователи сети обнаружили возрастные рейтинги, выданные агентствами в Австралии и Южной Корее. Fable описывается как захватывающая ролевая игра в жанре экшен с открытым миром, в которой игрок отправляется спасать жителей деревни, превращённых в камень таинственным незнакомцем.

Игра получила рейтинг «Недоступно для молодежи» (18+/для взрослых). Упоминается использование языка, непосредственно описывающего сексуальные действия, частые убийства и расчленение с использованием оружия, чрезмерное использование вульгарности и нецензурной лексики.

Время для реального обновления информации выбрано как нельзя лучше. Следующая крупная презентация Xbox Games Showcase состоится 7 июня 2026 года, сразу после неё пройдёт отдельная презентация Gears of War: E-Day. Это идеальная площадка для того, чтобы наконец объявить окончательную дату релиза перезапущенной серии RPG после долгого молчания.

21
12
Death to Spies

А как же страшная рожа, главного персонажа? ))

10
WerGC

для такой игры нужна русская озвучка,пора начинать сборы

9
Anti-Obama

Петух - не человек, что с него взять?

1
Nill Kravets

видимо Еьала ГГ испугались особенно Корейцы

1
Neikxi

Это ведь самое прекрасное что может быть в видеоиграх. А если кровь и расчлененка, вообще прекрасно. Прекратите насиловать петушков возле моего забора.

