Fable - самая ожидаемая игра для создателей Baldur's Gate 3 Свена Винке и Майкла Дауса

Fable недавно получила важные слова одобрения от команды, создавшей нашумевшую Baldur's Gate 3. Разработчики из Larian Studios публично выразили свой энтузиазм по поводу новой RPG от Microsoft после недавней презентации игры на Developer Direct.

Свен Винке, генеральный директор Larian Studios и директор Baldur's Gate 3, использовал свои социальные сети, чтобы открыто похвалить увиденное:

Мне очень понравилась презентация Fable: мир потрясающий. Я не могу дождаться, чтобы увидеть больше.

Энтузиазм не ограничивался только генеральным директором. Майкл Даус, директор издательства Larian, также выразил большой интерес к игре, заявив:

Боже мой, это теперь самая ожидаемая мной игра.

Даус также пошутил по поводу одного из аспектов игрового процесса:

По тому, что вы можете стать владельцем недвижимости, вы можете понять, что Fable — это фэнтезийная RPG.

Одним из элементов, который больше всего привлёк внимание опытных разработчиков, стала именно система морали, реализованная в игре. Во время презентации было показано, что около 1000 NPC в мире Fable будут по-разному реагировать на выбор и поведение игрока, формируя собственное мнение о главном герое.

Пример, показанный во время Developer Direct, был особенно показательным: местный житель назвал героя «высокомерным богачом» за то, что тот купил несколько предприятий в этом районе. Этой небольшой детали оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание команды, создавшей одну из самых известных RPG последних лет.

Даус также подчеркнул характерный для франшизы юмор:

Только настоящие ценители могут отличить подлинный британский юмор от искусственного и наигранного, и я рад сказать, что Fable, похоже, находится на правильной стороне иронии. Мне очень любопытно посмотреть, как её примут в Соединенных Штатах после релиза.

Fable выйдет во осенью 2026 года для ПК, Xbox Series S|X, Xbox Game Pass, а также для PlayStation 5.